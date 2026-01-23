Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarıldı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün bugün açıklanan test sonuçlarında saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlandı. Söz konusu gelişmenin ardından Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.
Show TV, Doğukan Güngör'ü Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkardı.
