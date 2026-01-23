onedio
Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarıldı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 21:08

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün bugün açıklanan test sonuçlarında saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlandı. Söz konusu gelişmenin ardından Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün yasaklı madde testi pozitif çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterini canlandıran Doğukan Güngör, ünlülere yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bugün açıklanan test sonuçlarında saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlanan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti kadrosunda çıkarıldı.

Show TV, Doğukan Güngör'ü Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararıyla beraber Doğukan Güngör’ü dizi kadrosundan çıkardı. Ayrıca Doğukan Güngör'ün bugün çekilen sahneleri silindi.

Yapım şirketi Fatih Ünal karakteri için yeni oyuncu arayışına başladı.

