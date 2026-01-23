Ben Leman'ın Şahika'sı Duygu Sarışın'dan Dizinin Devam Edeceği İddialarına Olumlu Yanıt
NOW'da yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmıştı. Ben Leman'ın Disney Plus'a geçeceğine dair sosyal medyada türlü iddialar ortaya atılırken oyuncular da son derece olumlu paylaşımlar yapmıştı. Ben Leman'da Şahika'yı canlandıran Duygu Sarışın'dan konu hakkında beklenmedik bir açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın Ben Leman dizisi reyting kurbanı olarak erken final yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın