Ben Leman'ın Şahika'sı Duygu Sarışın'dan Dizinin Devam Edeceği İddialarına Olumlu Yanıt

Ben Leman'ın Şahika'sı Duygu Sarışın'dan Dizinin Devam Edeceği İddialarına Olumlu Yanıt

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 20:30

NOW'da yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmıştı. Ben Leman'ın Disney Plus'a geçeceğine dair sosyal medyada türlü iddialar ortaya atılırken oyuncular da son derece olumlu paylaşımlar yapmıştı. Ben Leman'da Şahika'yı canlandıran Duygu Sarışın'dan konu hakkında beklenmedik bir açıklama geldi.

NOW'ın Ben Leman dizisi reyting kurbanı olarak erken final yapmıştı.

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Özgür Çevik'in başrollerde yer aldığı Ben Leman, seyirci tarafından çok sevilmesine rağmen bir türlü reytinglerde istenilen oranlara ulaşamamıştı. Ben Leman'ın düşük reytinglerinin ardından NOW, dizi için erken final haberini vermişti. Ben Leman'ın beklenmedik finalinin ardından dizinin Disney Plus'a taşınarak devam etmesi gündem olsa da iki taraftan da net bir açıklama gelmedi.

Ben Leman'da Şahika'yı canlandıran Duygu Sarışın, verdiği röportajda “Çok keyifli bir iş oldu. Belki de devam edecek.” ifadeleriyle kafa karıştırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
