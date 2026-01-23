Ben Leman'ın Şahika'sı Duygu Sarışın'dan Dizinin Devam Edeceği İddialarına Olumlu Yanıt

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Özgür Çevik'in başrollerde yer aldığı Ben Leman, seyirci tarafından çok sevilmesine rağmen bir türlü reytinglerde istenilen oranlara ulaşamamıştı. Ben Leman'ın düşük reytinglerinin ardından NOW, dizi için erken final haberini vermişti. Ben Leman'ın beklenmedik finalinin ardından dizinin Disney Plus'a taşınarak devam etmesi gündem olsa da iki taraftan da net bir açıklama gelmedi.

Ben Leman'da Şahika'yı canlandıran Duygu Sarışın, verdiği röportajda “Çok keyifli bir iş oldu. Belki de devam edecek.” ifadeleriyle kafa karıştırdı.