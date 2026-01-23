Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Olan Ünlü Oyuncu NOW'ın İddialı Dizisine Dahil Oldu!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geri gelmesi planlanan ünlü oyuncunun gelişi iptal edilmişti. Dizide Rüzgar'a hayat veren Yiğit Kirazcı'nın geri dönüşü iptal olurken ünlü oyuncunun NOW'ın iddialı dizisinin kadrosuna dahil olduğu duyuruldu.
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya geri döneceği konuşuluyordu.
Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü iptal edilen Yiğit Kirazcı, NOW'ın iddialı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
