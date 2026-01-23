onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Olan Ünlü Oyuncu NOW'ın İddialı Dizisine Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Olan Ünlü Oyuncu NOW'ın İddialı Dizisine Dahil Oldu!

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 18:36

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geri gelmesi planlanan ünlü oyuncunun gelişi iptal edilmişti. Dizide Rüzgar'a hayat veren Yiğit Kirazcı'nın geri dönüşü iptal olurken ünlü oyuncunun NOW'ın iddialı dizisinin kadrosuna dahil olduğu duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya geri döneceği konuşuluyordu.

Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya geri döneceği konuşuluyordu.

Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüşüne kesin gözüyle bakılırken ünlü oyuncu ve yapım şirketi bu kararlarından geri adım attı. Yiğit Kirazcı'nın Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü iptal olurken başka bir taraftan beklenmedik bir adım geldi.

Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü iptal edilen Yiğit Kirazcı, NOW'ın iddialı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü iptal edilen Yiğit Kirazcı, NOW'ın iddialı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

NOW, web sitesinde yayınladığı haberle Yiğit Kirazcı'nın Sahtekarlar dizisinde rol alacağını açıkladı. Yayınlanan habere göre Yiğit Kirazcı 16. bölümde dahil oluyor. Hüma’nın hapisteki oğlu İbrahim’e hayat verecek Kirazcı’nın hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merakla bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın