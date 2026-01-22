ATV'nin Yeni Dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın Afişi Yayınlandı
ATV'nin yeni yıl için iddialı dizilerinden 'Aynı Yağmur Altında'nın yayın günü için geri sayım başladı. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan'ın kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken merakla beklenen afişi bugün seyircinin beğenisine sunuldu.
ATV yeni yıl için son derece iddialı bir dizi projesi olan "Aynı Yağmur Altında"yı duyurmuştu.
İşte "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayınlanan afişi:
