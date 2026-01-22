onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV'nin Yeni Dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın Afişi Yayınlandı

ATV'nin Yeni Dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın Afişi Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2026 - 16:10

ATV'nin yeni yıl için iddialı dizilerinden 'Aynı Yağmur Altında'nın yayın günü için geri sayım başladı. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan'ın kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken merakla beklenen afişi bugün seyircinin beğenisine sunuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV yeni yıl için son derece iddialı bir dizi projesi olan "Aynı Yağmur Altında"yı duyurmuştu.

ATV yeni yıl için son derece iddialı bir dizi projesi olan "Aynı Yağmur Altında"yı duyurmuştu.

Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Aynı Yağmur Altında, şimdiden ekranın en merak edilen işlerinin başında yer alıyor. Aynı Yağmur Altında'nın yayın tarihi henüz açıklanmazken yeni dizinin ilk afişi bugün sosyal medyada yayınlandı.

İşte "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayınlanan afişi:

İşte "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayınlanan afişi:

Aynı Yağmur Altında konusu nedir?

Çekimleri İngiltere’de başlayan dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan çarpıcı bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Nilsu Berfin Aktaş, hayatını insan hakları savunuculuğuna adamış Rosa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Rosa’nın Londra’da katıldığı bir Gazze protestosunda yolu, Burak Tozkoparan’ın canlandırdığı Ali’yle kesişiyor. Bu tesadüfi karşılaşma, kaderin İstanbul’da yeniden yazdığı bir hikâyeye dönüşüyor. Farklı kültürlerden gelen iki gencin filizlenen aşkı, onları hem duygusal hem de ideolojik anlamda zorlu bir sınavın içine sürüklüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın