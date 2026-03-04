onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fenomen İçerik Üreticisi Melih Abuaf’ın Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Fenomen İçerik Üreticisi Melih Abuaf’ın Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 07:17 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 08:37

Türkiye’nin en tanınmış dijital içerik üreticilerinden biri olan Melih Abuaf’ın sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabı, alınan kararla Türkiye'de erişime kapatıldı. Takipçilerini şaşırtan bu gelişme sonrası platforma girenler 'bu hesaba erişim engellenmiştir' uyarısıyla karşılaşılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye dijital dünyasının tanınan isimlerinden Melih Abuaf, beklenmedik bir erişim engeli kararıyla gündeme oturdu.

Türkiye dijital dünyasının tanınan isimlerinden Melih Abuaf, beklenmedik bir erişim engeli kararıyla gündeme oturdu.

Yıllardır hazırladığı içeriklerle milyonlarca kişiye ulaşan Abuaf’ın mikroblog sitesi X (eski adıyla Twitter) üzerindeki profiline Türkiye’den giriş yapmak isteyen kullanıcılar, yasal bir uyarı ekranıyla karşılaşıyor. Henüz kararın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

Söz konusu kısıtlama, ilgili mahkeme veya yetkili kurumun aldığı karar doğrultusunda platformun Türkiye sınırları içerisindeki görünürlüğünü durdurdu. Abuaf’ın profiline girmeye çalışanlar, hesabın Türkiye’deki hukuk kuralları ve yerel yasalar uyarınca erişime kapatıldığını belirten standart bir mesaj görüyor. Bu tür engellemeler genellikle içerik şikayetleri veya yasal bildirimler sonucunda gerçekleşse de, olayın perde arkasındaki sebep henüz netleşmiş değil.

İçerik üreticisi ve iş insanı kimliğiyle tanınan Melih Abuaf cephesinden konuya ilişkin bir değerlendirme gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor. Özellikle teknoloji ve oyun dünyasında geniş bir kitlesi bulunan Abuaf’ın, sosyal medyadaki diğer kanalları üzerinden takipçilerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
5
5
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın