Fenomen İçerik Üreticisi Melih Abuaf’ın Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Yıllardır hazırladığı içeriklerle milyonlarca kişiye ulaşan Abuaf’ın mikroblog sitesi X (eski adıyla Twitter) üzerindeki profiline Türkiye’den giriş yapmak isteyen kullanıcılar, yasal bir uyarı ekranıyla karşılaşıyor. Henüz kararın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

Söz konusu kısıtlama, ilgili mahkeme veya yetkili kurumun aldığı karar doğrultusunda platformun Türkiye sınırları içerisindeki görünürlüğünü durdurdu. Abuaf’ın profiline girmeye çalışanlar, hesabın Türkiye’deki hukuk kuralları ve yerel yasalar uyarınca erişime kapatıldığını belirten standart bir mesaj görüyor. Bu tür engellemeler genellikle içerik şikayetleri veya yasal bildirimler sonucunda gerçekleşse de, olayın perde arkasındaki sebep henüz netleşmiş değil.

İçerik üreticisi ve iş insanı kimliğiyle tanınan Melih Abuaf cephesinden konuya ilişkin bir değerlendirme gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor. Özellikle teknoloji ve oyun dünyasında geniş bir kitlesi bulunan Abuaf’ın, sosyal medyadaki diğer kanalları üzerinden takipçilerini bilgilendirmesi bekleniyor.