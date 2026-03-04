Milyonları Kandıran Fotoğraflar İfşa Oldu: Üniformalı "Sarışın Komutan" Sosyal Medyayı Karıştırdı
Sosyal medyada yapay zeka ile üretilen sahte bir ABD’li kadın komutan profili, Donald Trump ile yan yana getirilen fotoğraflarıyla kısa sürede gündem oldu. Gerçek sanılan görseller binlerce beğeni ve yorum alırken, dijital kurgu ürünü olan profilin dezenformasyon gücü tartışma yarattı.
ABD ve İsrail’in İran eksenli operasyonlarının devam ettiği kritik dönemde, dijital dünyanın manipülasyon gücü bir kez daha kanıtlandı.
Yapay zeka ile yine binlerce kişiyi kandırdı!
