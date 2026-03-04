onedio
Milyonları Kandıran Fotoğraflar İfşa Oldu: Üniformalı "Sarışın Komutan" Sosyal Medyayı Karıştırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2026 - 08:24

Sosyal medyada yapay zeka ile üretilen sahte bir ABD’li kadın komutan profili, Donald Trump ile yan yana getirilen fotoğraflarıyla kısa sürede gündem oldu. Gerçek sanılan görseller binlerce beğeni ve yorum alırken, dijital kurgu ürünü olan profilin dezenformasyon gücü tartışma yarattı.

ABD ve İsrail’in İran eksenli operasyonlarının devam ettiği kritik dönemde, dijital dünyanın manipülasyon gücü bir kez daha kanıtlandı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve yüksek rütbeli bir Amerikan askeri olduğu iddia edilen sarışın bir kadına ait görüntüler, kısa sürede internetin en çok konuşulan konusu haline geldi. Yapay zeka teknolojisiyle üretilen bu görsellerde, söz konusu 'hayali' komutanın ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile yan yana olduğu kareler servis edildi.

Yapay zeka ile yine binlerce kişiyi kandırdı!

Üniformalı ve son derece gerçekçi tasarımıyla dikkat çeken bu profil, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum alarak geniş kitleleri gerçekliğine ikna etmeyi başardı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, ne böyle bir komutanın ne de paylaşılan fotoğrafların gerçek olduğu, her şeyin gelişmiş bir yazılım ürünü olduğu anlaşıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
