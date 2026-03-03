onedio
X Yapay Zekayla Çatışma Videosu Oluşturanların Hesabını Kapatacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 21:35

X (eski adıyla Twitter), yapay zeka ile üretilmiş savaş/çatışma videolarına yönelik yeni önlemlerini duyurdu. Platformun Ürün Yöneticisi Nikita Bier kendi hesabından bugün yaptığı açıklamayla gelir paylaşımı kurallarını güncellediklerini belirtti. Özellikle 28 Şubat'ta Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardan sonra ortaya çıkan binlerce yapay zeka videosunun kullanıcıları yanılttığına dair şikayetler vardı.

Bier'ın açıklaması şöyle;

Bugün, Timeline'daki içeriklerin özgünlüğünü korumak ve programın manipülasyonunu önlemek amacıyla İçerik Oluşturucu Gelir Paylaşımı politikalarımızı revize ediyoruz.

Savaş zamanlarında, insanların sahadaki gerçek bilgilere erişimi hayati önem taşır. Günümüzün yapay zeka teknolojileriyle, insanları yanıltabilecek içerik oluşturmak çok kolaydır.

Şu andan itibaren, yapay zeka tarafından oluşturulmuş silahlı çatışma videoları paylaşan ve bunun yapay zeka ile yapıldığını belirten bir açıklama eklemeyen kullanıcılar, 90 gün süreyle İçerik Oluşturucu Gelir Paylaşımı programından uzaklaştırılacaktır. Sonraki ihlaller, programdan kalıcı olarak uzaklaştırılmayla sonuçlanacaktır.

Bu durum, Topluluk Notu içeren herhangi bir gönderi veya içerikte üretken yapay zeka araçlarından gelen meta veriler (veya diğer sinyaller) bulunması durumunda bize bildirilecektir.

X'in bu kritik anlarda güvenilir olmasını sağlamak için politikalarımızı ve ürünümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
