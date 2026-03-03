X Yapay Zekayla Çatışma Videosu Oluşturanların Hesabını Kapatacak

Bugün, Timeline'daki içeriklerin özgünlüğünü korumak ve programın manipülasyonunu önlemek amacıyla İçerik Oluşturucu Gelir Paylaşımı politikalarımızı revize ediyoruz.

Savaş zamanlarında, insanların sahadaki gerçek bilgilere erişimi hayati önem taşır. Günümüzün yapay zeka teknolojileriyle, insanları yanıltabilecek içerik oluşturmak çok kolaydır.

Şu andan itibaren, yapay zeka tarafından oluşturulmuş silahlı çatışma videoları paylaşan ve bunun yapay zeka ile yapıldığını belirten bir açıklama eklemeyen kullanıcılar, 90 gün süreyle İçerik Oluşturucu Gelir Paylaşımı programından uzaklaştırılacaktır. Sonraki ihlaller, programdan kalıcı olarak uzaklaştırılmayla sonuçlanacaktır.

Bu durum, Topluluk Notu içeren herhangi bir gönderi veya içerikte üretken yapay zeka araçlarından gelen meta veriler (veya diğer sinyaller) bulunması durumunda bize bildirilecektir.

X'in bu kritik anlarda güvenilir olmasını sağlamak için politikalarımızı ve ürünümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.