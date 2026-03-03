X Yapay Zekayla Çatışma Videosu Oluşturanların Hesabını Kapatacak
X (eski adıyla Twitter), yapay zeka ile üretilmiş savaş/çatışma videolarına yönelik yeni önlemlerini duyurdu. Platformun Ürün Yöneticisi Nikita Bier kendi hesabından bugün yaptığı açıklamayla gelir paylaşımı kurallarını güncellediklerini belirtti. Özellikle 28 Şubat'ta Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardan sonra ortaya çıkan binlerce yapay zeka videosunun kullanıcıları yanılttığına dair şikayetler vardı.
Bier'ın açıklaması şöyle;
