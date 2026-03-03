onedio
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 7 - 8 Mart Günleri Kulaklarınız Bayram Etsin!

03.03.2026 - 21:11
03.03.2026 - 21:11

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında; cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 7-8 Mart'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İrem Derici – JJ Arena Ataşehir, saat 21:00. 

  • “Zorun Ne Sevgilim”, “Dantel” ve “Yaz Gülü” gibi hitleriyle büyük kitlelere ulaşan İrem Derici, pop müziğin enerjik temsilcilerindendir. 7 Mart Cumartesi akşamı JJ Arena Ataşehir sahnesinde vereceği konser, dans şovları ve coşkulu şarkı yorumlarıyla tam bir eğlence gecesi sunacak.

Emre Altuğ – Jolly Joker Atakent Tema, saat 21:00. 

  • Türk pop müziğinin “Aşk-ı Kıyamet” ve “Sıcak” gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanınan Emre Altuğ, sahnedeki karizmasıyla bilinir. 7 Mart akşamı Atakent Tema sahnesindeki konserinde, güçlü vokali ve nostaljik repertuvarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

Ayta Sözeri – Jolly Joker Vadistanbul, saat 21:00. 

  • Almanya doğumlu oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, çok yönlü bir sanatçıdır. Sezen Aksu gibi ünlü sanatçılara geri vokalistlik yaptıktan sonra solo kariyerine devam eden Sözeri, 7 Mart akşamı Vadistanbul Jolly Joker’de vereceği konserde Türk sanat ve pop müziği yorumlarıyla dinleyicileri etkileyecek.

Zuhal Olcay – Tersane İstanbul Event Hall, saat 21:00. 

  • Üsküdar doğumlu Zuhal Olcay, hem sinema/tiyatro oyuncusu hem de şarkıcı olarak bilinir. 7 Mart akşamı Tersane İstanbul’da sahne alacak Olcay, “Unutamadım”“Aşk Her Şeye Değer” gibi sevilen şarkılarını canlı yorumlayacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

Nikbinler – Şerifiye Sarnıcı, saat 21:30. 

  • Anadolu ezgilerini modern psychedelic rock tınılarıyla harmanlayan Nikbinler, Türkiye alternatif sahnesinin özgün gruplarından biridir. 8 Mart Pazar akşamı Şerifiye Sarnıcı’nda vereceği konser, grubun enerjik canlı performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Acil Servis – Ağaç Ev Kadıköy, saat 21:00

  • Türkiye rock sahnesinin köklü ve sarsılmaz ekiplerinden biri olan Acil Servis, Kadıköy’ün kendine has atmosferiyle bilinen mekanı Ağaç Ev’de sahne alıyor. 7 Mart Cumartesi akşamı gerçekleşecek bu performans, grubun yıllara meydan okuyan klasik rock repertuvarını ve güçlü sahne duruşunu Kadıköy’ün samimi dokusuyla buluşturacak. Rock tutkunları için enerjisi yüksek ve nostalji dolu bir gece kapıda.

WSTR – ROXY, saat 23:30

  • Modern pop-punk ve alternatif rock’ın enerjik temsilcilerinden WSTR, İstanbul’un efsanevi kulüplerinden ROXY sahnesini ateşe vermeye hazırlanıyor. 7 Mart Cumartesi gecesinin ilerleyen saatlerinde başlayacak olan konser, grubun yüksek tempolu riff’leri ve dinamik performansıyla dinleyicilere adrenalini yüksek bir deneyim sunacak. ROXY’nin ikonik ortamında gerçekleşecek bu gece, türün meraklıları için kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti vaat ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Armageddon Turk & Derdo Disco (Anadolu Lo-fi) – Babylon, saat 20:30. 

  • Rappersız Armageddon Turk, anonim halk türkülerini lo-fi hip-hop sound’u ile yeniden yorumladığı “Anadolu Lo-fi” albümünden parçaları Babylon sahnesine taşıyacak. Gecenin DJ performansı ise Derdo Disco’dan: House, disco ve funk ritimleriyle dans pistini coşturacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

Opera Latte ile “Müzikli Dünya Turu” – Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi, saat 19:30. 

  • Piyanist Burcu Arpacıoğlu ile soprano Ekin Naz Kaptan’dan oluşan Opera Latte topluluğu, operadan operete, tangodan müzikale ve caza uzanan zengin bir repertuvar sunuyor. 7 Mart Cumartesi akşamı Kadıköy Surp Levon Kilisesi’nin doğal akustiğinde gerçekleşecek konser, klasik batı müziği ve dünya ezgilerinden seçkilerle dinleyicileri farklı coğrafyalara taşıyacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Alternatif Sahne'de Kimler Var?

A. A. Williams – Blind, saat 20:30. 

  • Londralı şarkıcı-söz yazarı A. A. Williams, karanlık ve duygusal post-rock esintili tınılarıyla bilinir. 2026 Avrupa turnesinin son ayağını İstanbul’da tamamlayacak Williams, 7 Mart akşamı Blind sahnesinde izleyicilere indie rock atmosferinde sürükleyici bir performans sergileyecek.

Nilipek. – Komünite, saat 22:30. 

  • İlk stüdyo albümünü 2015’te yayınlayan Nilipek., Türk alternatif müzik sahnesinin öne çıkan şarkıcı-söz yazarlarındandır. İstanbul’da ilk kez sahne alacağı bu özel konserde, Nilipek. dinleyicilere melankolik pop ve rock karışımı şarkılarıyla duygusal bir müzik ziyafeti sunacak
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
