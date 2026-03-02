Sevgili Oğlak, bugün Başak burcunda gerçekleşen tam Ay tutulması, hayatının rotasını ve uzun vadeli hedeflerini resmen bir dokunuşla yeniden şekillendiriyor. Belki de uzak bir coğrafyada gerçekleştireceğin bir iş projesi veya bir hukuki durum, beklenmedik bir detayın ortaya çıkmasıyla tamamen yeni bir yola girebilir. Bugün, sadece kendi bildiğin yoldan ilerlemek yerine, sistemin sunduğu yeniliklere de açık olman gerektiğini fark edeceksin.

Tam da bu noktada kariyerinde yeni bir vizyon oluştururken, katı kurallarına ve eski usul yöntemlerine sıkı sıkıya bağlı kalırsan, kadersel bir çıkmaza girebilirsin. Gökyüzü, seni daha esnek olmaya ve stratejini güncel verilere göre yeniden oluşturmaya çağırıyor. Biraz akışa bırak, biraz da yeniliklere ve teknolojiye güven. Bak gör, bu sayede başarıdan başarıya uçacaksın!

Aşk hayatında ise bugün partnerinle arandaki değer yargılarındaki farklılıkları belki de ilk kez bu kadar net göreceksin. Eğer bir ilişkin varsa, gelecek planlarındaki uyumsuzluk dikkatini çekecek. Acaba bu birlikteliği fazla mı idealize ediyordun? Oysa, yollarınız birbirinizden ayrı olabilir mi? İşte her şeyi açığa çıkaran Ay tutulmasının enerjisi ile onunla 'ayrı dünyaların' insanı olduğunu anlayabilirsin. Şimdi bir karar vermelisin; farklılıklardan güç alan bir aşk mı inşa edeceksin, yoksa yollarını ayıracak mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…