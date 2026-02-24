Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün durağan pozisyonu, senin için iş yaşamında hız kesme ve strateji değiştirme zamanı olduğunu işaret ediyor. Hızlıca ilerlemekte olduğun bir proje ya da sabırsızlıkla beklediğin bir yanıt, belki de tam da netleşecekken biraz duraksayabilir. Ancak bu durum, asla büyük bir kayıp olarak görülmemeli. Aksine, bu duraklama, pazarlık masasında gücünü arttırmak için bir fırsat yaratıyor.

Tam da bu yüzden hızlıca karar verip hemen harekete geçmek yerine, karşı tarafın hamlesini izlemeli ve oyunun kurallarını lehine çevirmek için o eşsiz analitik zekanı kullanmalısın. Merkür durağan seyrindeyken bir teklif geri çekilse bile, bunun daha iyi bir teklifin yolda olduğunun işareti olduğunu unutma. Sabırlı ve kontrollü kalırsan, hafta sonuna doğru elinde çok daha avantajlı ve güçlü bir seçenek de olacak bizden söylemesi!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise belki de yarım kalmış bir hesaplaşma ya da bastırılmış bir duygu, tüm şiddetiyle yeniden alevlenebilir. Eski bir mesajın ağırlığı veya silinmemiş bir his, aniden kalbini sıkıştırabilir. Geçmiş gelecek olabilir... Kalbini yeniden çalan bu tanıdık yüz şimdi kalbini de derinden ısıtabilir. Eski aşkı kucaklamaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…