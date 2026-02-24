onedio
25 Şubat Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
25 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bedeninin ritmine kulak vermenin tam zamanı. Masa başı çalışmalarla kurduğun o sağlam ve etkileyici imparatorluk, ne yazık ki damarlarındaki kan akışını yavaşlatıyor ve bedenini gereksiz yere soğutuyor.

Bedenini harekete geçirmenin, kalbinin ritmini hızlandırmanın tam sırası! Bunu nasıl mı yapacaksın? Dinamik kardiyo hareketleri ile! Evet, belki biraz terleyeceksin, belki biraz yorulacaksın ama inanın buna değer. Çünkü bu hareketler, içindeki o katı disiplini eritecek, bedenini ve ruhunu da özgür bırakacak.

Üstelik bedenindeki kanı hızla pompaladığında, zihnindeki sert kuralların yerini alacak olan şey, muazzam bir esneklik olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
