22 Şubat Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
22 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Şubat Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünlerde sindirim sistemin biraz yavaş çalışıyor, bu durum seni biraz rahatsız edebilir. Bugün Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen de seni ağır ve lezzetli yemeklere yönlendirebilir. Ancak unutma ki hafif ve sağlıklı seçimler yapmak, gününü daha rahat ve enerjik geçirmeni sağlar.

Bedenini şımartmayı ihmal etme! Ancak bunu yaparken de aşırıya kaçmamaya özen göster. Zorlamadan, kendini dinleyerek ve ihtiyaçlarına göre hareket etmek ise hem sağlığını korumana yardımcı olacak hem de kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bu dönemde sağlıklı atıştırmalıklar, hafif yemekler ve bol su tüketimi, senin en büyük yardımcın olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

