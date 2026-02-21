Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Jüpiter arasında oluşan üçgen, maddi anlamda genişleme ve bereketin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bu, belki de bir gelir artışı, belki de beklediğinden daha kazançlı bir anlaşma ya da belki de hiç ummadığın bir ödeme şeklinde karşına çıkabilir.

Uzun süredir disiplinle yürüttüğün bir planın sonunda meyvelerini toplamanın keyfini yaşayabilirsin. Bu, senin için adeta bir zafer anı olacak ve emeklerinin karşılığını aldığını hissetmenin verdiği tatmin duygusuyla dolup taşacaksın.

Hatta bu Pazar günü oturup bir bütçe planı yapmak bile moralini yerine getirebilir, çünkü gözle görülür bir maddi iyileşme söz konusu olacak. Profesyonel hayatında da güvenilirliğinin sana kazandıracağını söylemeliyiz. Yeni bir iş teklifi, belki de yeni bir iş fırsatı önümüzdeki hafta netleşebilir. Bu, kariyerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Bu fırsat, belki de hayalini kurduğun pozisyonu elde etmeni sağlayacak ya da belki de kariyerinde yeni bir yön belirlemen için sana ilham verecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…