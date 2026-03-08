Sevgili Oğlak, bu hafta iş dünyasında 'biz' demenin, grup dinamiklerinin ve ortak aklın getirdiği avantajları sonuna kadar yaşayacaksın. Danışmanlık hizmetleri, iş birlikleri ve karşılıklı anlaşmalar üzerinde yoğunlaşarak bireysel çabalarının çok ötesine geçeceksin. Rakiplerini bile etkileyip ortak bir zeminde birleştirecek bir diplomatik yetenek sergiliyorsun.

Jüpiter'in karşıt burcundaki ileri hareketi, iş birliklerinde ve uzun vadeli kontratlarda beklediğin o büyük fırsatı ayağına getiriyor. Yeni bir iş teklifi veya bir ortaklık projesi bu hafta içinde belirginleşebilir; karşındaki kişilerin niyetlerinin açığa çıkması, elini daha da güçlendirecektir. İş hayatında artık destek gördüğünü ve yalnız olmadığını hissetmeye başlayacaksın, bu da seni daha güçlü ve güvende hissettirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, iletişim dilini değiştirebilir. Aman dikkat; partnerinle yapacağın konuşmalarda, iğneleyici bir dil kullanmaktan kaçınmalısın. Tabii dürüstlüğünü de korumalısın, çünkü bu durum ilişkinin sağlığı için önemlidir. Sezgilerini kullanarak söylenmeyenleri dile getirmek, aranızdaki bağı temizleyebilir. Aşk için doğru kelimeleri seçmeli, duygularını kucaklamalı ve kalbinin ritmine bırakmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...