9 Mart - 15 Mart Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Merkür ve Mars'ın kavuşumu, aşk hayatında bazı değişikliklere işaret ediyor. Fakat dikkat! Bu değişiklikler, iletişim dilinle ilgili olabilir ve bu durum, partnerinle olan ilişkini etkileyebilir.

Öncelikle, partnerinle yapacağın konuşmalarda, iğneleyici bir dil kullanmaktan kaçınman gerektiğini unutma. Her ne kadar bu durum zor gibi görünse de dürüstlüğünü koruyarak bu dengeyi sağlayabilirsin. Unutma ki dürüstlük, ilişkinin sağlığı için hayati önem taşıyor.

Bir diğer önemli nokta ise sezgilerini kullanarak söylenmeyenleri dile getirmen. Bu durum, aranızdaki bağı temizleyebilir ve ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Bu hafta, aşk için doğru kelimeleri seçmeye özen göstermelisin. Duygularını kucakla ve kalbinin ritmine bırak, çünkü aşk, en güzelini hak ediyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

