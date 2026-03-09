MART
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta İlk Bölümüyle X’te Viral Oldu

Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta İlk Bölümüyle X’te Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 09:07

NOW’ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta nihayet ilk bölümüyle yayınlandı. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolü paylaştığı dizi, kısa sürede X’te de viral oldu. İlk bölüm için seyircilerden ilk yorumlar da geldi. Genel olarak olumlu yorumlar yer aldı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Final kararı veren Sahtekarlar’ın yerine geçtiğimiz pazar akşamı Doktor Başka Hayatta’nın ilk bölümü yayınlandı.

Final kararı veren Sahtekarlar’ın yerine geçtiğimiz pazar akşamı Doktor Başka Hayatta’nın ilk bölümü yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak ünlenen Sıla Türkoğlu’nun yeni projesi olması yapıma dair merakı artıran etkenlerdendi. Aynı zamanda İtalya’da yıllardır yayınlanan Doc dizisinden uyarlama olması da beklentiyi artırmıştı. Şimdiyse beklenen gün geldi ve ilk bölüm yayınlandı. Seyirciler genel olarak beğendiklerini dile getirdi. Birkaç bölüm içerisinde hikayenin daha da oturacağını da eklediler.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın