Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta İlk Bölümüyle X’te Viral Oldu

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak ünlenen Sıla Türkoğlu’nun yeni projesi olması yapıma dair merakı artıran etkenlerdendi. Aynı zamanda İtalya’da yıllardır yayınlanan Doc dizisinden uyarlama olması da beklentiyi artırmıştı. Şimdiyse beklenen gün geldi ve ilk bölüm yayınlandı. Seyirciler genel olarak beğendiklerini dile getirdi. Birkaç bölüm içerisinde hikayenin daha da oturacağını da eklediler.