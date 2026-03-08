MART
Survivor'da Büyük Kavga: Ramazan'ın Sözlerinin Ardından Barış "Annemi Yeni Kaybettim" Diyerek Deliye Döndü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.03.2026 - 23:17

Survivor'da eleme gecesine Barış ve Ramazan arasındaki tartışma damga vurdu. Engincan ve Ramazan'ın Barış'la ilgili sözleri bitmezken, Ramazan'ın yaptığı bir hareket Barış'ı fena kızdırdı. Barış'ın öfkelenmesinin ardından Ramazan'ın biplenen sözleri adeta tartışmayı kızıştırdı. 'Annemi yeni kaybettim.' diyen Barış tabir-i caizse deliye döndü.

Survivor'da ada karıştı!

Survivor'da ada karıştı!

Engincan ve Onur Alp'in eleme düellosu sırasında Ramazan ve Barış gerginliği yaşandı. Fragmana da damga vuran olayda Ramazan, yaptığı bir hareketle Barış'ı öfkelendirdi. 'Yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?' diyen Barış'a Ramazan bu kez de yayında verilmeyen sözler söyledi. 'Senin o deve boyunu buraya gömerim' diyen Ramazan'ın Barış'a küfrettiği iddia ediliyor. Bu sözlerin ardından 'Annemi yeni kaybettim.' diyen Barış adeta çıldırdı. Yarışmacıların zor tuttuğu Barış'a Ramazan'ın sinirle söylediği, öyle demek istemediği söylendi. Ramazan ise, 'Ona küfretmedim' diyerek kendini savundu. Olayın ardından Barış, Onur Alp'e 'Mavi takımda devam etme. Kırmızı takım seni alırsa alacak. Orada da Bayhan abi gibi kaliteli insanlarla takıl. Burası çok benim istediğim gibi gitmeyecek' dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
