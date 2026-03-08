Survivor'da Büyük Kavga: Ramazan'ın Sözlerinin Ardından Barış "Annemi Yeni Kaybettim" Diyerek Deliye Döndü

Engincan ve Onur Alp'in eleme düellosu sırasında Ramazan ve Barış gerginliği yaşandı. Fragmana da damga vuran olayda Ramazan, yaptığı bir hareketle Barış'ı öfkelendirdi. 'Yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?' diyen Barış'a Ramazan bu kez de yayında verilmeyen sözler söyledi. 'Senin o deve boyunu buraya gömerim' diyen Ramazan'ın Barış'a küfrettiği iddia ediliyor. Bu sözlerin ardından 'Annemi yeni kaybettim.' diyen Barış adeta çıldırdı. Yarışmacıların zor tuttuğu Barış'a Ramazan'ın sinirle söylediği, öyle demek istemediği söylendi. Ramazan ise, 'Ona küfretmedim' diyerek kendini savundu. Olayın ardından Barış, Onur Alp'e 'Mavi takımda devam etme. Kırmızı takım seni alırsa alacak. Orada da Bayhan abi gibi kaliteli insanlarla takıl. Burası çok benim istediğim gibi gitmeyecek' dedi.