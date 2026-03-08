Survivor'da Büyük Kavga: Ramazan'ın Sözlerinin Ardından Barış "Annemi Yeni Kaybettim" Diyerek Deliye Döndü
Survivor'da eleme gecesine Barış ve Ramazan arasındaki tartışma damga vurdu. Engincan ve Ramazan'ın Barış'la ilgili sözleri bitmezken, Ramazan'ın yaptığı bir hareket Barış'ı fena kızdırdı. Barış'ın öfkelenmesinin ardından Ramazan'ın biplenen sözleri adeta tartışmayı kızıştırdı. 'Annemi yeni kaybettim.' diyen Barış tabir-i caizse deliye döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da ada karıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın