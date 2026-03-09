İran’da Vurulan Petrol Depoları Nedeniyle Oluşabilecek "Toksik Yağmur" Türkiye’yi Etkiler mi?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İran’da patlamalar nedeniyle oluşabilecek toksik yağmurun şimdilik Türkiye için risk oluşturmadığını söyledi.

İran’daki meteorolojik hareketlerin doğu yönlü olduğuna dikkat çeken Orhan Şen, “Biz bu sistemin batısında yer alıyoruz. Dolayısıyla buradan çıkan kirleticiler doğuya doğru hareket edecektir. Bugünkü şartlara göre bu durumun Türkiye'ye ulaşması beklenmiyor. Ancak ilerleyen günlerde ne olacağı kesin değil. Bölgede oluşabilecek bir alçak basınç sistemi ilerleyen süreçte Doğu Anadolu'yu etkileyebilir. Fakat şu an için böyle bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.