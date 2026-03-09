İran’da Vurulan Petrol Depoları Nedeniyle Oluşabilecek "Toksik Yağmur" Türkiye’yi Etkiler mi?
ABD ve İsrail, İran’ın en büyük petrol depolarını hedef almıştı. Başkent Tahran’daki patlamalar sonrasında gökyüzü adeta dumanla kaplanmış ve sokaklara sızan petrol alev alev yanmıştı. İran’da hedef alınan petrol tankları sonrasında “toksik yağmur” nedeniyle vatandaşlar uyarıldı ve yağmur suyuyla temas etmemeleri istendi. CNN Türk’e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen ise “toksik yağmur” nedeniyle şimdilik Türkiye’de herhangi bir tehlike olmadığını söyledi.
İran’ın en büyük petrol depoları İsrail’in hava saldırısında hedef alınmıştı.
“Toksik yağmur” Türkiye’yi etkiler mi?
