MART
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran’da Vurulan Petrol Depoları Nedeniyle Oluşabilecek "Toksik Yağmur" Türkiye’yi Etkiler mi?

İran’da Vurulan Petrol Depoları Nedeniyle Oluşabilecek "Toksik Yağmur" Türkiye’yi Etkiler mi?

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 08:30

ABD ve İsrail, İran’ın en büyük petrol depolarını hedef almıştı. Başkent Tahran’daki patlamalar sonrasında gökyüzü adeta dumanla kaplanmış ve sokaklara sızan petrol alev alev yanmıştı. İran’da hedef alınan petrol tankları sonrasında “toksik yağmur” nedeniyle vatandaşlar uyarıldı ve yağmur suyuyla temas etmemeleri istendi. CNN Türk’e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen ise “toksik yağmur” nedeniyle şimdilik Türkiye’de herhangi bir tehlike olmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’ın en büyük petrol depoları İsrail’in hava saldırısında hedef alınmıştı.

İran’ın en büyük petrol depoları İsrail’in hava saldırısında hedef alınmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yanan ham petrol nedeniyle gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı ve caddelere sızan petrol nedeniyle birçok yerde yangın çıktığı görüldü.

İran’da yetkililer, yangınlar sonrasında dumanla atmosfere karışan toksik maddeler nedeniyle uyarıda bulundu. İran Kızılayı, yağmurların ciltte kızarıklık yapabileceği ve akciğerde hasara neden olabileceği gerekçesiyle uyarı yayımladı. İranlılara yağmurla temas etmemeleri tavsiye edildi.

Petrol depolarındaki yangınlar sonrasında başkent Tahran’da akaryakıt satışları da durduruldu.

“Toksik yağmur” Türkiye’yi etkiler mi?

“Toksik yağmur” Türkiye’yi etkiler mi?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İran’da patlamalar nedeniyle oluşabilecek toksik yağmurun şimdilik Türkiye için risk oluşturmadığını söyledi.

İran’daki meteorolojik hareketlerin doğu yönlü olduğuna dikkat çeken Orhan Şen, “Biz bu sistemin batısında yer alıyoruz. Dolayısıyla buradan çıkan kirleticiler doğuya doğru hareket edecektir. Bugünkü şartlara göre bu durumun Türkiye'ye ulaşması beklenmiyor. Ancak ilerleyen günlerde ne olacağı kesin değil. Bölgede oluşabilecek bir alçak basınç sistemi ilerleyen süreçte Doğu Anadolu'yu etkileyebilir. Fakat şu an için böyle bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın