Otomobil Devi Sadece 9 Dakikada Şarjı Dolan Yeni Elektrikli Modelini Tanıttı
Çin, elektrikli araç piyasasındaki yükselişine tam gaz devam ediyor. Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen BYD, özellikle hızlı şarj özelliği ve yüksek menzili ile dikkat çeken yeni modelini tanıttı.
BYD Seal 08, yalnızca 9 dakikada şarj oluyor.
Çinli otomobil devinden devrim!
Elektrikli araçların şarj dolum süresi, geleneksel akaryakıt dolum süresine yavaş yavaş yaklaşıyor.
