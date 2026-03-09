MART
Otomobil Devi Sadece 9 Dakikada Şarjı Dolan Yeni Elektrikli Modelini Tanıttı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 08:34

Çin, elektrikli araç piyasasındaki yükselişine tam gaz devam ediyor. Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen BYD, özellikle hızlı şarj özelliği ve yüksek menzili ile dikkat çeken yeni modelini tanıttı.

BYD Seal 08, yalnızca 9 dakikada şarj oluyor.

Çinli otomobil devinden devrim!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, sedan modeli BYD Seal 08’i geçtiğimiz günlerde tanıttı. Yeni modelde özellikle elektrikli araçların 'menzil endişesi' ve 'şarj süresi' sorunlarının bitirilmesi amaçlandığı belirtildi. Araç, bu konulardaki özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başardı.

Sadece 9 dakikada tam doluma ulaşabilen BYD Seal 08, ikinci nesil batarya teknolojisi yardımıyla tek bir şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde yol gidebiliyor. Araç, 800V mimarisine sahip ikinci nesil Blade Batarya (LFP) sistemine ve şirketin yeni geliştirdiği 1.500 kWh kapasiteli Flash şarj teknolojisine sahip. Bu sayede, 400 kilometre menzil için yaklaşık 5 dakikalık bir şarjın yeterli olduğu aktarılıyor.

Elektrikli araçların şarj dolum süresi, geleneksel akaryakıt dolum süresine yavaş yavaş yaklaşıyor.

Bataryanın doluluk oranının yüzde 10’dan yüzde 97’ye çıkması yalnızca 9 dakika sürüyor. Böylece, elektrikli araçların şarj dolum süresinin geleneksel akaryakıt dolum süresine yavaş yavaş yaklaştığı görülüyor.

BYD, sedan modelinde yeni bir estetik görünüm de deniyor. Ön bölümde kullanılan kapalı ızgara tasarımı ve dalga formundaki far detayları, aracın okyanus temasını vurgulayan unsurlar arasında yer alıyor.

Peki BYD'nin yeni modeli ne kadar?

BYD'nin yeni modelinin fiyat bilgileri henüz belli olmadı. Yeni model, 2026'nın ikinci çeyreğinde dünya çapında satışa sunulacak.

