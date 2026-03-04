Lise Öğrencileri Araç Üretti: Dizel Motoru Var, 7.5 Beygir Gücüne Sahip!
Samsun’da genç yeteneklerin azmi atık malzemeleri yürüyen bir teknolojiye dönüştürdü. Samsun Teknokent Lisesi 10. sınıf öğrencisi Miraç Diril ve iki arkadaşı, fizik öğretmenleri Emre Özen Özçelik’in rehberliğinde bir araya gelerek, geri dönüşüm materyalleriyle dizel motorlu bir araç üretmeyi başardı. Yaklaşık üç ay süren yoğun bir emeğin ürünü olan bu araç, sadece bir okul projesi olmanın ötesinde, gençlerin mühendislik kabiliyetlerini ve çevre bilincini de gözler önüne seriyor.
Samsun'da atıklardan doğan mühendislik başarısı
Öğrencilerin vizyonu bu araçla sınırlı kalmıyor.
Hedefte sürdürülebilirlik var.
