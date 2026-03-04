Lise Öğrencileri Araç Üretti: Dizel Motoru Var, 7.5 Beygir Gücüne Sahip!

Projenin temel motivasyonu, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan atık yönetimine dikkat çekmek ve bu malzemeleri katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmekti. Genç mucit Miraç Diril, süreci anlatırken projenin her aşamasında üzerine koyarak ilerlediklerini vurguluyor. Aracın kalbinde 7,5 beygir gücünde dizel bir çapa motoru yer alırken, mekanik aksamda ise 3 ileri ve 1 geri vitesli bir şanzıman sistemi kullanılmış. Teknik donanımıyla dikkat çeken araç, sadece mekanik bir iskeletten ibaret değil; bünyesinde geri görüş kamerası, dijital ekran ve modern gösterge panelleri gibi güncel teknolojileri de barındırıyor.