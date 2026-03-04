onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Lise Öğrencileri Araç Üretti: Dizel Motoru Var, 7.5 Beygir Gücüne Sahip!

Lise Öğrencileri Araç Üretti: Dizel Motoru Var, 7.5 Beygir Gücüne Sahip!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 17:52

Samsun’da genç yeteneklerin azmi atık malzemeleri yürüyen bir teknolojiye dönüştürdü. Samsun Teknokent Lisesi 10. sınıf öğrencisi Miraç Diril ve iki arkadaşı, fizik öğretmenleri Emre Özen Özçelik’in rehberliğinde bir araya gelerek, geri dönüşüm materyalleriyle dizel motorlu bir araç üretmeyi başardı. Yaklaşık üç ay süren yoğun bir emeğin ürünü olan bu araç, sadece bir okul projesi olmanın ötesinde, gençlerin mühendislik kabiliyetlerini ve çevre bilincini de gözler önüne seriyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsun'da atıklardan doğan mühendislik başarısı

Samsun'da atıklardan doğan mühendislik başarısı

Projenin temel motivasyonu, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan atık yönetimine dikkat çekmek ve bu malzemeleri katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmekti. Genç mucit Miraç Diril, süreci anlatırken projenin her aşamasında üzerine koyarak ilerlediklerini vurguluyor. Aracın kalbinde 7,5 beygir gücünde dizel bir çapa motoru yer alırken, mekanik aksamda ise 3 ileri ve 1 geri vitesli bir şanzıman sistemi kullanılmış. Teknik donanımıyla dikkat çeken araç, sadece mekanik bir iskeletten ibaret değil; bünyesinde geri görüş kamerası, dijital ekran ve modern gösterge panelleri gibi güncel teknolojileri de barındırıyor.

Öğrencilerin vizyonu bu araçla sınırlı kalmıyor.

Öğrencilerin vizyonu bu araçla sınırlı kalmıyor.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan ekip, şimdiden gelecekteki projeleri için kolları sıvamış durumda. Miraç Diril, kazandıkları deneyimi daha büyük bir boyuta taşıyarak bir sonraki hedeflerinin pikap tarzında daha kapsamlı bir araç üretmek olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin bu kararlılığı, yerli üretim ve otomotiv teknolojileri konusunda genç neslin ne kadar iştahlı olduğunu kanıtlar nitelikte.

Hedefte sürdürülebilirlik var.

Hedefte sürdürülebilirlik var.

Projenin mimarlarından fizik öğretmeni Emre Özen Özçelik, hedeflerinin küreselleşen dünyada sürekli yeni kaynak tüketmek yerine mevcut 'eski' maddeleri en verimli şekilde değerlendirmek olduğunu ifade ediyor. Maarif modeline uygun, üretken bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Özçelik, bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki dönemde TEKNOFEST gibi büyük arenalarda en ön sıralarda yer almayı hedeflediklerini söylüyor. Samsunlu gençlerin bu başarısı, kısıtlı imkanlarla ve geri dönüşüm bilinciyle nelerin başarılabileceğine dair ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın