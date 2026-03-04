Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Kaleye Herkes Akın Ediyor: Geçen Yıl 400 Bin Kişi Geldi!
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, gökyüzüne komşu bir kayalık tepede yükselen Zerzevan Kalesi, 3 bin yıllık heybetiyle zamana meydan okumaya devam ediyor. Roma İmparatorluğu döneminde stratejik bir 'askeri yerleşim' olarak kullanılan bu kadim kale, bugünlerde sadece arkeolojik keşiflerle değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hikayesiyle gündemde. Tarihi dokusunu koruyan kale, bölge turizminin parlayan yıldızı haline gelmiş durumda.
Kalenin Mithras’ın gizeminden günümüze yolculuğu devam ediyor.
Zerzevan Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını benzersiz kılan en önemli gelişme ise sahada çalışan 35 yerel kadın.
Hedef: 700 Bin ziyaretçiyle zirveye yolculuk.
