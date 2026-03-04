Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Kaleye Herkes Akın Ediyor: Geçen Yıl 400 Bin Kişi Geldi!

Geçtiğimiz yıl kapılarını 400 bin yerli ve yabancı turiste açan Zerzevan Kalesi, bu yıl ziyaretçi sayısında tarihi bir rekor kırmayı hedefliyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, bu yılki beklentilerinin 700 bin ziyaretçi olduğunu belirterek kaleye olan yoğun ilginin altını çiziyor. UNESCO asıl listesine girme yolunda emin adımlarla ilerleyen kale, gizemli yeraltı tapınağı ve bölgenin mistik atmosferiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en merak edilen destinasyonlarından biri haline geldi. Her geçen gün artan bu ilgi, Zerzevan'ın dünya mirasındaki yerini perçinlemeye devam ediyor.