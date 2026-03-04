onedio
Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Kaleye Herkes Akın Ediyor: Geçen Yıl 400 Bin Kişi Geldi!

Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Kaleye Herkes Akın Ediyor: Geçen Yıl 400 Bin Kişi Geldi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
04.03.2026 - 15:52

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, gökyüzüne komşu bir kayalık tepede yükselen Zerzevan Kalesi, 3 bin yıllık heybetiyle zamana meydan okumaya devam ediyor. Roma İmparatorluğu döneminde stratejik bir 'askeri yerleşim' olarak kullanılan bu kadim kale, bugünlerde sadece arkeolojik keşiflerle değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hikayesiyle gündemde. Tarihi dokusunu koruyan kale, bölge turizminin parlayan yıldızı haline gelmiş durumda.

Kalenin Mithras’ın gizeminden günümüze yolculuğu devam ediyor.

Kalenin Mithras'ın gizeminden günümüze yolculuğu devam ediyor.

Deniz seviyesinden 124 metre yükseklikte konumlanan kale, dünya üzerindeki son Mithras Tapınağı’na ev sahipliği yapmasıyla arkeoloji dünyasında eşsiz bir yere sahip. 2014 yılından bu yana aralıksız süren kazılarda 15 metre yüksekliğinde devasa surlar, gözetleme kuleleri, yeraltı sığınakları ve gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı. 2020 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen bu askeri garnizon, Hristiyanlık öncesi dönemin gizemli dini törenlerine tanıklık eden yapısıyla tarihin derinliklerine ışık tutmayı sürdürüyor.

Zerzevan Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını benzersiz kılan en önemli gelişme ise sahada çalışan 35 yerel kadın.

Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını benzersiz kılan en önemli gelişme ise sahada çalışan 35 yerel kadın.

İŞKUR’un 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında projeye dahil olan kadınlar, ellerinde malaları ve fırçalarıyla tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’ın 'Bir işe kadın eli değdiyse daha marifetli ve zarafetli olur' sözleriyle vurguladığı bu iş birliği, kadınların hem ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlıyor hem de kültürel mirasın korunmasında aktif rol almalarına imkan tanıyor. Özellikle konut yapılarındaki hassas bulguların ortaya çıkarılmasında kadınların titiz çalışması, arkeoloji dünyası için büyük önem taşıyor.

Hedef: 700 Bin ziyaretçiyle zirveye yolculuk.

Hedef: 700 Bin ziyaretçiyle zirveye yolculuk.

Geçtiğimiz yıl kapılarını 400 bin yerli ve yabancı turiste açan Zerzevan Kalesi, bu yıl ziyaretçi sayısında tarihi bir rekor kırmayı hedefliyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, bu yılki beklentilerinin 700 bin ziyaretçi olduğunu belirterek kaleye olan yoğun ilginin altını çiziyor. UNESCO asıl listesine girme yolunda emin adımlarla ilerleyen kale, gizemli yeraltı tapınağı ve bölgenin mistik atmosferiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en merak edilen destinasyonlarından biri haline geldi. Her geçen gün artan bu ilgi, Zerzevan'ın dünya mirasındaki yerini perçinlemeye devam ediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
