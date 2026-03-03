Apartman Yapmak İçin Kazı Yaparken Yanlışlıkla 500 Yıllık Tarihi Kale Buldular

İmparator V. Karl, şehrin hakimiyetini yeniden tesis etmek için kaleyi stratejik bir hamleyle, kentin en eski yapılarından biri olan 7. yüzyıl tarihli St. Bavo Manastırı’nın üzerine inşa ettirmişti. 19. yüzyılda kentsel gelişimle birlikte yerleşim yerlerinin altında kalarak unutulan devasa savunma hattı, günümüzdeki yıkım çalışmalarıyla beş asır sonra yeniden gün ışığına çıktı.

Kazı başkanı arkeolog Robby Vervoort, özellikle kalenin 'atık çukuru' olarak adlandırılan bölümüne dikkat çekiyor. Vervoort, dönemin askerleri tarafından kullanılan bu alanın nemli yapısı sayesinde kalıntıları mükemmel şekilde koruduğunu belirtiyor. Bu katmanlarda bulunan tohumlar, polenler ve hayvan kemikleri, 16. yüzyıl İspanyol ordusunun beslenme alışkanlıklarından günlük yaşam pratiklerine kadar pek çok bilinmeyeni aydınlatacak veriler sunuyor.