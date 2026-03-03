Apartman Yapmak İçin Kazı Yaparken Yanlışlıkla 500 Yıllık Tarihi Kale Buldular
Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Belçika’nın Gent kentinde modern bir apartman kompleksi için başlatılan temel kazısı, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran devasa bir keşfe dönüştü. İş makinelerinin beton yerine tarihe çarptığı alanda, 16. yüzyılda İmparator V. Karl (Şarlken) tarafından inşa ettirilen efsanevi İspanyol kalesi ve binlerce yıllık yerleşim izleri gün yüzüne çıkarıldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkeologlar tarafından "hazine sandığı" olarak nitelendirilen bu kale, aslında 1500’lü yıllarda Gent halkının ağır vergilere karşı başlattığı isyanı bastırmak amacıyla kurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazı alanındaki buluntular sadece 16. yüzyılla sınırlı değil.
Arkeolojik miras için inşaat planı değişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın