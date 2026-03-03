onedio
Apartman Yapmak İçin Kazı Yaparken Yanlışlıkla 500 Yıllık Tarihi Kale Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 18:47

Belçika’nın Gent kentinde modern bir apartman kompleksi için başlatılan temel kazısı, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran devasa bir keşfe dönüştü. İş makinelerinin beton yerine tarihe çarptığı alanda, 16. yüzyılda İmparator V. Karl (Şarlken) tarafından inşa ettirilen efsanevi İspanyol kalesi ve binlerce yıllık yerleşim izleri gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar tarafından "hazine sandığı" olarak nitelendirilen bu kale, aslında 1500’lü yıllarda Gent halkının ağır vergilere karşı başlattığı isyanı bastırmak amacıyla kurulmuştu.

İmparator V. Karl, şehrin hakimiyetini yeniden tesis etmek için kaleyi stratejik bir hamleyle, kentin en eski yapılarından biri olan 7. yüzyıl tarihli St. Bavo Manastırı’nın üzerine inşa ettirmişti. 19. yüzyılda kentsel gelişimle birlikte yerleşim yerlerinin altında kalarak unutulan devasa savunma hattı, günümüzdeki yıkım çalışmalarıyla beş asır sonra yeniden gün ışığına çıktı.

Kazı başkanı arkeolog Robby Vervoort, özellikle kalenin 'atık çukuru' olarak adlandırılan bölümüne dikkat çekiyor. Vervoort, dönemin askerleri tarafından kullanılan bu alanın nemli yapısı sayesinde kalıntıları mükemmel şekilde koruduğunu belirtiyor. Bu katmanlarda bulunan tohumlar, polenler ve hayvan kemikleri, 16. yüzyıl İspanyol ordusunun beslenme alışkanlıklarından günlük yaşam pratiklerine kadar pek çok bilinmeyeni aydınlatacak veriler sunuyor.

Kazı alanındaki buluntular sadece 16. yüzyılla sınırlı değil.

Uzmanlar, kalenin derinliklerinde 13. ve 16. yüzyıllar arasına tarihlenen onlarca iskeletin yer aldığı bir mezarlık tespit etti. Daha alt tabakalarda ise Roma dönemine ait yapı malzemeleri ve tarih öncesi devirlere dayanan çakmaktaşı aletler bulundu. Bu durum, bölgenin binlerce yıldır kesintisiz bir yaşam alanı olduğunu kanıtlıyor.

Arkeolojik miras için inşaat planı değişti.

Buluntuların tarihi önemi nedeniyle apartman projesinde zorunlu değişikliğe gidildi. Arkeolojik dokunun korunması amacıyla binaların bodrum katlarından vazgeçildi. Vervoort, sahanın bir kısmını bilinçli olarak kazmadıklarını ifade ederek, 'Geleceğin arkeologlarının çok daha gelişmiş teknolojik araçlarla bu gizemi çözebilmesi için bir alanı dokunulmadan bıraktık,' açıklamasında bulundu.

