Cristiano Ronaldo'nun Uçağı Suudi Arabistan'dan Ayrıldı
İran sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliği'ni vurmuştu. Elçilik binasının büyük zarar gördüğü saldırının ardından bir iddia spor medyasında yer buldu. İddialara göre futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo da ailesiyle ülkeden ayrılmıştı. Ancak iddialar yalanlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asya Futbol Konfederasyonu Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi maçları dahil karşılaşmaları güvenlik gerekçesiyle ertelemişti..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise iddiaları yalanladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın