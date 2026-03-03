onedio
Cristiano Ronaldo'nun Uçağı Suudi Arabistan'dan Ayrıldı

03.03.2026 - 19:07

İran sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliği'ni vurmuştu. Elçilik binasının büyük zarar gördüğü saldırının ardından bir iddia spor medyasında yer buldu. İddialara göre futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo da ailesiyle ülkeden ayrılmıştı. Ancak iddialar yalanlandı.

Asya Futbol Konfederasyonu Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi maçları dahil karşılaşmaları güvenlik gerekçesiyle ertelemişti..

Öğle saatlerinde de Cristiano Ronaldo'nun 81 milyon dolarlık özel jetinin Riyad'dan kalkıp Madrid'e gittiği Flightradar isimli uygulamada dikkat çekti. Portekizli yıldızın ailesiyle İspanya'ya gittiği iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise iddiaları yalanladı.

Uluslararası medyada Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan ayrıldığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu yalan haber, Cristiano son maçtaki sorunlar nedeniyle şu anda Al Nasr tesislerinde sakatlığı nedeniyle tedavi görüyor. Cristiano Madrid'e dönmek için Suudi Arabistan'dan ayrılmadı.

