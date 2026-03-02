onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İrlandalılar Büyük Bir Boykotu Örgütlüyor: Kulüpler, Taraftarlar Birleşerek Milli Maçı Engellemek İstiyor

İrlandalılar Büyük Bir Boykotu Örgütlüyor: Kulüpler, Taraftarlar Birleşerek Milli Maçı Engellemek İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 21:16

İrlanda futbolunun en ateşli ultra grupları, UEFA Nations League 2026/27’deki İrlanda – İsrail maçlarını durdurmak için tarihe geçen bir birleşmeye imza attı. “Irish Fans Against Israel” adıyla bir araya gelen taraftarlar, hem stadyumda hem de sosyal medyada güçlü bir protesto başlattı. Amaçları futbol sahasının soykırımın aklanma yeri olmasına izin vermemek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amaçları İrlanda-İsrail maçlarının oynanmasını engellemek.

Amaçları İrlanda-İsrail maçlarının oynanmasını engellemek.

İrlanda futbol tarihinin en güçlü eylemlerinden biri başladı. 27-28 Şubat 2026’da ülkenin en ateşli ultra ve taraftar grupları “Irish Fans Against Israel” adı altında birleşti. Amaçları net: UEFA Nations League 2026/27’deki İrlanda – İsrail maçlarını tamamen durdurmak.

Grup, @irishfansagainstisrael (Instagram) ve @FansAgainstIsrl (X) hesaplarından resmi duyurusunu yaptı. Açıklamada, “Biz İrlanda futbolunun can damarıyız ve 70.000’den fazla masum insanın soykırımına maruz kalan bir ülkenin maçının oynanmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

Birbirine rakip olan taraftarlar İsrail'e karşı birleşti.

Birbirine rakip olan taraftarlar İsrail'e karşı birleşti.

Duyuruya eşlik eden görselde ülke genelinden ultra grupların logoları yan yana geldi. Katılan gruplar arasında Ultras Derry, BOYS 1895, Blue Army, Ballybofey Brigade, Maroon Army, Na Fánaíthe Ultras, Athlone Town DHSC ve daha birçok League of Ireland taraftar oluşumu yer alıyor.

Maç takvimi ise şöyle:

  • 27 Eylül 2026: İsrailİrlanda (deplasman)

  • 4 Ekim 2026: İrlanda – İsrail (Dublin, Aviva Stadium – ev maçı)

  • Özellikle Dublin’deki ev maçında büyük protesto ve stadyum çevresinde eylemler bekleniyor.

Kulüpler ve ligdeki futbolculardan da destek gördüler.

Kulüpler ve ligdeki futbolculardan da destek gördüler.

FAI (İrlanda Futbol Federasyonu) şu ana kadar “Başka çaremiz yok, UEFA kuralları gereği oynayacağız” açıklaması yapıyor, ancak taraftarlar bunu sadece bahane olarak görüyor. Kasım 2025’te FAI genel kurulunda İsrail’in UEFA’dan men edilmesi yönündeki karar büyük çoğunlukla kabul edilmişti.

Destekçiler arasında Sinn Féin, You Boys in Green taraftar grubu, League of Ireland oyuncularının %63’ü ve Drogheda United, Athlone Town gibi kulüpler yer alıyor. Brian Kerr ve Stephen Bradley gibi tanınmış isimler de boykot cephesinde.

Boykotun amacı ne?

Boykotun amacı ne?

İrlanda taraftarları, 70.000’den fazla sivilin ölümüne, açlığa ve hastanelerin bombalanmasına karşı tepki gösteriyor. Futbolun “normalleşme aracı” olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar: “Futbol sahası soykırımın aklanma yeri değildir.”

Önümüzdeki haftalarda her League of Ireland maçında “No Match With Israel” pankartları açılacak, kulüplerle görüşmeler sürecek ve Ekim’deki ev maçı için Dublin’de büyük yürüyüş ve protestolar planlanıyor. Uluslararası medya da İrlanda’nın boykot öncülüğünü konuşmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın