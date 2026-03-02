İrlandalılar Büyük Bir Boykotu Örgütlüyor: Kulüpler, Taraftarlar Birleşerek Milli Maçı Engellemek İstiyor
İrlanda futbolunun en ateşli ultra grupları, UEFA Nations League 2026/27’deki İrlanda – İsrail maçlarını durdurmak için tarihe geçen bir birleşmeye imza attı. “Irish Fans Against Israel” adıyla bir araya gelen taraftarlar, hem stadyumda hem de sosyal medyada güçlü bir protesto başlattı. Amaçları futbol sahasının soykırımın aklanma yeri olmasına izin vermemek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amaçları İrlanda-İsrail maçlarının oynanmasını engellemek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirine rakip olan taraftarlar İsrail'e karşı birleşti.
Kulüpler ve ligdeki futbolculardan da destek gördüler.
Boykotun amacı ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın