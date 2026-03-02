İrlandalılar Büyük Bir Boykotu Örgütlüyor: Kulüpler, Taraftarlar Birleşerek Milli Maçı Engellemek İstiyor

FAI (İrlanda Futbol Federasyonu) şu ana kadar “Başka çaremiz yok, UEFA kuralları gereği oynayacağız” açıklaması yapıyor, ancak taraftarlar bunu sadece bahane olarak görüyor. Kasım 2025’te FAI genel kurulunda İsrail’in UEFA’dan men edilmesi yönündeki karar büyük çoğunlukla kabul edilmişti.

Destekçiler arasında Sinn Féin, You Boys in Green taraftar grubu, League of Ireland oyuncularının %63’ü ve Drogheda United, Athlone Town gibi kulüpler yer alıyor. Brian Kerr ve Stephen Bradley gibi tanınmış isimler de boykot cephesinde.