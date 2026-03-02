Bağ-Kur Emeklileri İçin ÖTV'siz Araç Teklifi Meclise Geldi

Teklifte, ÖTV muafiyetiyle alınan aracın ticari kazanca çevrilmesini önlemek için, araç iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilemeyeceği hükme bağlandı. Bu süre dolmadan satış veya devir yapılırsa, ödenmeyen ÖTV gecikme faizi ve fer’ileriyle birlikte tahsil edilecek.

Ayrıca, deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın hurdaya ayrılması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden ÖTV istisnası hakkı verilmesi öngörülüyor.