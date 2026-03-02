Bağ-Kur Emeklileri İçin ÖTV'siz Araç Teklifi Meclise Geldi
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli küçük esnaf ve sanatkârların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM’ye sundu.
Teklife göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 5362 sayılı kanuna göre esnaf ve sanatkâr statüsünde olan ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b (Bağ-Kur) maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan yurttaşlara, emekliliklerinden sonraki 5 yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti tanınması öngörülüyor.
Bağ-Kur emeklileri için teklif meclise geldi.
5 yıl şartı uygulanacak.
"Bir defaya mahsus" olarak teklif hazırlandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
