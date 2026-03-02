onedio
Bağ-Kur Emeklileri İçin ÖTV'siz Araç Teklifi Meclise Geldi

Bağ-Kur Emeklileri İçin ÖTV'siz Araç Teklifi Meclise Geldi

02.03.2026 - 18:51

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli küçük esnaf ve sanatkârların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM’ye sundu.

Teklife göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 5362 sayılı kanuna göre esnaf ve sanatkâr statüsünde olan ve 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b (Bağ-Kur) maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan yurttaşlara, emekliliklerinden sonraki 5 yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti tanınması öngörülüyor.

Bağ-Kur emeklileri için teklif meclise geldi.

Bağ-Kur emeklileri için teklif meclise geldi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli küçük esnaf ve sanatkârların yaşam koşullarını iyileştirmek için TBMM’ye ÖTV muafiyeti öneren bir kanun teklifi sundu. Teklif, Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alan emeklilerin, emeklilikten sonraki 5 yıl içinde bir defaya mahsus binek otomobil alımlarında ÖTV’den muaf tutulmasını öngörüyor. Düzenleme, emeklilik döneminde artan geçim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla sosyal devlet ilkesi çerçevesinde tasarlandı.

5 yıl şartı uygulanacak.

5 yıl şartı uygulanacak.

Teklifte, ÖTV muafiyetiyle alınan aracın ticari kazanca çevrilmesini önlemek için, araç iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilemeyeceği hükme bağlandı. Bu süre dolmadan satış veya devir yapılırsa, ödenmeyen ÖTV gecikme faizi ve fer’ileriyle birlikte tahsil edilecek.

Ayrıca, deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın hurdaya ayrılması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden ÖTV istisnası hakkı verilmesi öngörülüyor.

"Bir defaya mahsus" olarak teklif hazırlandı.

"Bir defaya mahsus" olarak teklif hazırlandı.

Teklifte, düzenlemenin yalnızca emekli Bağ-Kur’lu esnafı kapsaması, bir defaya mahsus uygulanması ve 5 yıllık başvuru süresiyle sınırlı tutulması nedeniyle mali etkisinin sınırlı ve kontrollü olacağı vurgulandı. Ayrıca araç alımı sırasında ödenecek KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecinde ödenen MTV, sigorta ve akaryakıt vergilerinin dolaylı gelir sağlayacağı belirtildi.

Durmaz, konuya ilişkin, “Esnaf ve sanatkârlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakârlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimi zorlaşıyor. Bu düzenleme hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır” dedi.

