Fenerbahçeli Semedo'nun Eşi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası Geçirdi
Fenerbahçe’nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo’nun eşinin bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yaptı. Kazada Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga hafif yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçinde bulunduğu minibüs kaza sonucunda yan yattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafif şekilde yaralandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın