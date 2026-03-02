onedio
Fenerbahçeli Semedo'nun Eşi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası Geçirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 20:00

Fenerbahçe’nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo’nun eşinin bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yaptı. Kazada Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga hafif yaralandı.

İçinde bulunduğu minibüs kaza sonucunda yan yattı.

Kaza, saat 16.30 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, içinde Nelson Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga’nın bulunduğu minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Olayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ve minibüs şoförüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
