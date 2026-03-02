onedio
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 7 - 8 Mart Ailenize İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 20:43

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 7 - 8 Mart hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Kırmızı Balık: Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Maltepe), 7 Mart Cumartesi 11:00 / 13:00 / 15:00.

  • Yaş: 0–7. Ücretli.

  • Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali’de, alfabe öğretimi, çevre temizliği, diş ve ağız sağlığı ile arkadaşlık temaları interaktif bir macera ile işleniyor. Pedagojik onaylı içeriğiyle hem eğlendiren hem de düşündüren bu sahne müzikali, minik izleyicilere renkli bir eğitim yolculuğu sunar.

Ceviz Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Maltepe), 8 Mart Pazar 11:00 / 13:00 / 15:00.

  • Yaş: Tüm çocuklar. Ücretli.

  • Ceviz Adam Müzikali, enerjik danslar ve görsel prodüksiyonlarıyla dikkat çeken interaktif bir sahne oyunu. Gösterim boyunca çocuklar hem eğlenecek hem de yardımlaşma, arkadaşlık ve değerler üzerine eğitici mesajlar alacak.

Şubadap Çocuk Konseri – HOP Sahne (Taksim), 7 Mart Cumartesi 16:00.

  • Yaş: 3+. Ücretli.

  • Popüler çocuk müzik grubu Şubadap, barış, doğa, özgürlük gibi temalı şarkılarıyla interaktif bir konser verir. Enerjik sahne şovuyla minikler dans ederken, konser boyunca çocuk şarkılarının ve şiirlerin neşeli dünyasına katılırlar.

Necmi Yapıcı ile Eğlence Karnavalı – Sahne Dragos (Maltepe), 7 Mart Cumartesi 12:00.

  • Yaş: 2+. Ücretli.

  • Ünlü çocuk sanatçısı Necmi Yapıcı’nın şarkılar, skeçler ve komik karakterlerle bezeli müzikal gösterisi, çocuklara karnaval atmosferinde eğlence vadediyor. Ailelerin de katılımına açık bu etkinlikte, minikler şarkılara eşlik edip dans ederek keyifli vakit geçirirler (gösteri şiirsel, canlı müzikli bir çocuk karnavalıdır).

Madagaskar Sirki – Büyülü Dünya TuruKadıköy Eğitim Sahnesi (Kadıköy), 7 Mart Cumartesi 12:00 - 16:00.

  • Yaş: 2+. Ücretli.

  • Dünyanın farklı bölgelerinden sanatçıları bir araya getiren Madagaskar Sirki, akrobasi, jonglörlük ve palyaçolarla dolu bir gösteri sunar. Moğolistan, Etiyopya ve Tanzanya sirklerinden gelen ekip, sahnede heyecan dolu ve ritmik performanslar sergileyerek çocukları büyüler.

Vay! Dedi Baykuş – Zorlu PSM %100 Studio (Beşiktaş), 8 Mart Pazar 12:00.

  • Yaş: 0–5. Ücretli.

  • Vay! Dedi Baykuş, Özge Özder’in anlatımıyla sahnelenen, okul öncesi çocuklar için bir kukla tiyatrosudur. Gündüz uyanık kalan küçük bir baykuşun renkli macerasını konu alan bu oyun, canlı kuklalar ve müzik eşliğinde çocuklara merak ve keşif duygusu yaşatır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Hoplayanlar (Hoppers) – 6 Mart 2026 vizyonda (Tüm İstanbul sinemalarında).

  • Tür: Animasyon, Macera.

  • Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Mabel adlı genç bir bilim insanı, hayvanlarla iletişim kurmak için bilinç aktarımı teknolojisini kullanarak kendi zihnini bir kunduzun bedenine aktarır. Kunduzun bedeninde kalan Mabel, doğa ile bağ kuran eğlenceli ve aksiyon dolu bir maceraya atılır.

Zootropolis 2

  • Tür: Animasyon, Polisiye, Komedi

  • Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Açıklama: Sevilen ikili Judy Hopps ve Nick Wilde, bu kez modern hayvan şehrindeki gizemli bir davayı çözmek için geri dönüyorlar. İlk filmdeki gibi toplumsal mesajları mizahla harmanlayan, temposu yüksek bir devam filmi.

Arco

  • Tür: Animasyon, Fantastik

  • Yaş Grubu: 7+

  • Açıklama: Fantastik bir dünyada geçen hikaye, genç bir kahramanın kendi kaderini çizme ve doğayı dengede tutma çabasını konu alıyor. Görsel dünyası ve masalsı anlatımıyla çocukların hayal gücüne hitap eden bir yapım.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

Çocuklar için Felsefe ve Yaratıcı Okuma Atölyesi – Müze Gazhane (Kağıthane), 7 Mart Cumartesi 14:00.

  • Yaş: 5–9. Ücretsiz (kayıtlı).

  • Psikolog Nergis Seli ile düzenlenen bu atölyede, çocuklar kitap okuma ve sorgulama yoluyla düşünme becerilerini geliştirirler. Etkinlik sonunda minikler hayal güçlerini ve akıl yürütme yeteneklerini oyunlar ve hikâyelerle pekiştirir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi – Ramazan Atölyeleri – Panorama 1453 Tarih Müzesi (Edirnekapı/Fatih) – Ücretsiz.

  • 7 Mart Cumartesi ve 8 Mart Pazar çeşitli etkinlikler: Karagöz-Hacivat gösterisi, Ramazan Hilali Yapım Atölyesi, Masal Masal Ramazan hikâye anlatımı, Kendi Ramazan Hilalini Tasarla.

  • 7 Mart 14:00–15:00’de çocuklar ramazan temalı bir hilal yapımı atölyesine katılır; 8 Mart 14:30–15:30 arası ise kendi tasarladıkları hilalleri süslerler. Bu etkinliklerde geleneksel Ramazan motifleriyle sanat yaparak eğlenir, geleneksel hikâyeler ve Karagöz gösterileriyle eğitsel vakit geçirirler.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesiİstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe/Kadıköy), 7–8 Mart Cumartesi–Pazar 10:30–18:00.

  • Yaş: Her yaş. Ücretli (boyanan oyuncak bedeli).

  • Müze bünyesinde hafta sonları düzenlenen bu atölyede, çocuklar hazır tahta figür oyuncakları renkli boyalarla diledikleri şekilde boyar. Farklı hayvan ve nesne figürleri içeren tahta oyuncaklar, minik ressamların yaratıcılığını geliştirmesi için sunulur.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe/Kadıköy) – Ücretli giriş; hafta sonları özel atölye ve rehberli geziler vardır.

  • Türkiye’nin en büyük oyuncak müzesi olan bu kurumda, çocuklar nostaljik tahta oyuncaklardan interaktif sergilere kadar çok sayıda eseri keşfeder. Hafta sonu Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi düzenlenmektedir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi (Edirnekapı/Fatih) – Ücretsiz girişli müze; 7–8 Mart’ta Ramazan temalı tiyatro ve atölye etkinlikleri yapılır.

  • Çocuklar bu müzede geleneksel Karagöz-Hacivat oyunlarını izleyebilir, Ramazan hikâyeleri dinleyebilir ve el becerilerini geliştirici atölyelere katılabilir.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Temalı Parklar ve Eğlence Merkezlerine GidilmeliT?

İsfanbul Tema Park (VIALAND) (Eyüpsultan) 

  • Türkiye’nin en büyük eğlence parklarından biri olan İsfanbul’da roller coaster’lar, dönme dolaplar, su kaydırakları ve çocuk oyun alanları bulunur. Hem lunapark üniteleri hem de büyük bir alışveriş merkezi içeren tesiste tüm aile eğlenceye doyabilir.

KidZania İstanbul – Akasya AVM (Üsküdar). 

  • 1–14 yaş arası çocukların katılabildiği “Çocuklar Ülkesi”; minik ziyaretçiler gerçek boyutlu restoran, polis merkezi, pilot kabini gibi yetişkin mesleklerini deneyimler ve rolleri canlandırır. Çocuklar pilotluk, arkeologluk, aşçılık gibi mesleklerin içinde eğitici eğlenceyle yer alırlar.

Jurassic Land İstanbul – Forum İstanbul AVM (Bayrampaşa). 

  • Avrupa’nın en büyük dinozor temalı parkıdır. 70’in üzerinde animatronik dinozor modeli, kapsamlı bir dinozor müzesi ve dev bir 4D sineması barındırır. Çocuklar burada dinozor iskeletleri ve fosillerini görüp simülasyon filmlerle tarihöncesine yolculuk yaparken, kazı alanında paleontolog rolü deneyerek sertifikalarını alabilirler.

Miniatürk – İstanbul Tema Park (Beykoz).

  • Türkiye’nin önemli kültürel simge ve tarihi yapılarını minyatür olarak açık havada görebileceğiniz açık hava müzesi. Çocuklar İstanbul Boğazı’ndan Kapadokya’ya kadar birçok mekanı yakından inceleyerek gezi keyfi yaşar.
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
