2 – 8 Mart 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.03.2026 - 21:25

Hatırla:

Bu gökyüzünde kazananlar hızlananlar değil;

sessiz uyarıları duyan, görünmeyeni fark eden,

işaretleri çözen ve doğru an gelmeden adım atmayanlardır.

Kader bağırmaz.

Fısıldar.

Ve onu duyanlar yolu şaşırmaz.

Bu hafta gökyüzü “yavaşla, arın, netleş ve cesaretle seç” diyor. Enerji sert hamlelerden sezgisel farkındalığa, sisli duygulardan berrak kararlara doğru evriliyor. Kolektif ve bireysel düzeyde rota düzeltmesi kaçınılmaz.

2 Mart – Mars Balık Burcunda

Savaşçı Kutsal Bilgeliği Geri Kazanıyor

Mars Balık’a geçtiğinde mücadele biçimi değişir. Güç, bağırarak değil hissederek kullanılır. Tepki vermeden önce durmak, karşı tarafın enerjisini sezmek ve doğru anı beklemek öne çıkar.

  • Dünya & Türkiye: Denizler, sular, iklim ve sıvılarla ilgili başlıklarda hassasiyet artar. Deniz taşkınları, yağış rejiminde düzensizlikler, suyla bağlantılı kazalar gündeme gelebilir.

  • Siyaset: Sert söylemler yerini perde arkası pazarlıklara bırakır. Görünmeyen anlaşmalar, kapalı kapılar ardında yürüyen süreçler hızlanır.

  • Bireysel yaşam: Öfke doğrudan patlamaz; içe çekilir. Sanat, şifa, yardım, dua ve yaratıcı üretim desteklenir. Kaçışa değil, bilinçli akışa izin verin.

3 Mart – Başak Burcunda Ay Tutulması (Solucan Ayı)

Dönüşümün Kapıları Açılıyor

Bu tutulma “detaylar kaderi belirler” diye fısıldar. Gözden kaçanlar, ihmal edilenler ve yanlış kurulan düzenler net biçimde görünür olur.

  • Zihin & iletişim: Merkür karşıtlığı, iç sesi yükseltir. Susturulan gerçekler konuşmak ister. Ertelenen yüzleşmeler artık ertelenemez.

  • Anlam & koruma: Jüpiter’in desteği, ortaya çıkan her bilginin büyüme fırsatı taşıdığını söyler. İlk anda zor gelse de uzun vadede bereket getirir.

  • Kadersel vurgu: Beklenmedik gelişmeler “tesadüf” değildir; yol ayarıdır.

Dünya & Türkiye: Sağlık, gıda, tarım, iş gücü, kamu hizmetleri ve altyapı başlıkları öne çıkar. Sistemsel hatalar görünür olur; denetim ve düzeltme çağrısı gelir.

Bireysel: Günlük rutinler, beden sağlığı, iş düzeni ve zihinsel hijyen masaya yatırılır. Küçük bir alışkanlık değişimi büyük bir kapıyı açabilir.

6 Mart – Venüs Koç Burcunda

Öz-Değerin Yenilenmesi

Venüs Koç’a geçtiğinde kalp hızlanır, arzular netleşir. “Ne istiyorum?” sorusu ertelenmez.

  • İlişkiler: Çekim anlıktır; sabır düşer. Açık ve dürüst olmak kazandırır, acelecilik kaybettirir.

  • Kariyer & yaratıcılık: Beklemek yerine başlamak gerekir. Fikirler eylem ister.

  • Uyarı: Cesaret ile dürtüsellik arasındaki çizgiyi koruyun. Gerçeği savunurken bağları yakmayın.

Toplumsal: Moda, sanat, spor ve gençlik hareketlerinde ivme. Kadınlar ve gençler daha görünür, daha talepkâr.

7 Mart – Merkür Cazimi

Nadir Bir Netlik Portalı

Merkür Güneş’in kalbine girerken zihin aydınlanır. Gizli olan görünür, yarım kalan konuşmalar tamamlanır.

  • Bilgi: Yanlış anlaşılan konular netleşir, doğru kelime doğru zamanda gelir.

  • Kolektif: Eğitim, inanç, tarih, felsefe ve kutsal metinlerle ilgili çarpıcı açıklamalar gündeme düşebilir.

  • Kalp: Venüs’ün Neptün etkisiyle şefkat, empati ve ilham yükselir. Savunmalar iner, ruh açılır.

Bireysel: Önemli bir konuşma, karar ya da yazı için altın zaman. İçinizden geçenle söylediğiniz uyumlanır.

Haftanın Özeti – Gökyüzünün Mesajı

  • Yavaşla ama vazgeçme.

  • Arın ama kaçma.

  • Netleş ve cesurca seç.

Bu hafta, hem dünya hem birey için “ayıklama” haftası. Fazlalıklar giderken öz olan kalıyor. Duygunun pusula, bilginin harita olduğu bir eşikteyiz. Doğruyu gör, doğruyu söyle, doğru adımı at.

Astrodeha notu:

Bu gökyüzü, korku değil farkındalık ister. Kontrol değil uyum öğretir. Cesaret, artık bağırmak değil; kendine sadık kalmaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

