2 – 8 Mart 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var!

Nadir Bir Netlik Portalı

Merkür Güneş’in kalbine girerken zihin aydınlanır. Gizli olan görünür, yarım kalan konuşmalar tamamlanır.

Bilgi: Yanlış anlaşılan konular netleşir, doğru kelime doğru zamanda gelir.

Kolektif: Eğitim, inanç, tarih, felsefe ve kutsal metinlerle ilgili çarpıcı açıklamalar gündeme düşebilir.

Kalp: Venüs’ün Neptün etkisiyle şefkat, empati ve ilham yükselir. Savunmalar iner, ruh açılır.

Bireysel: Önemli bir konuşma, karar ya da yazı için altın zaman. İçinizden geçenle söylediğiniz uyumlanır.

Haftanın Özeti – Gökyüzünün Mesajı

Yavaşla ama vazgeçme.

Arın ama kaçma.

Netleş ve cesurca seç.

Bu hafta, hem dünya hem birey için “ayıklama” haftası. Fazlalıklar giderken öz olan kalıyor. Duygunun pusula, bilginin harita olduğu bir eşikteyiz. Doğruyu gör, doğruyu söyle, doğru adımı at.

Astrodeha notu:

Bu gökyüzü, korku değil farkındalık ister. Kontrol değil uyum öğretir. Cesaret, artık bağırmak değil; kendine sadık kalmaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA