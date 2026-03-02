2 – 8 Mart 2026 Haftası Gökyüzünden Mesajınız Var!
Hatırla:
Bu gökyüzünde kazananlar hızlananlar değil;
sessiz uyarıları duyan, görünmeyeni fark eden,
işaretleri çözen ve doğru an gelmeden adım atmayanlardır.
Kader bağırmaz.
Fısıldar.
Ve onu duyanlar yolu şaşırmaz.
Bu hafta gökyüzü “yavaşla, arın, netleş ve cesaretle seç” diyor. Enerji sert hamlelerden sezgisel farkındalığa, sisli duygulardan berrak kararlara doğru evriliyor. Kolektif ve bireysel düzeyde rota düzeltmesi kaçınılmaz.
2 Mart – Mars Balık Burcunda
3 Mart – Başak Burcunda Ay Tutulması (Solucan Ayı)
6 Mart – Venüs Koç Burcunda
7 Mart – Merkür Cazimi
