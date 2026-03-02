İran Duyurdu: Netanyahu’nun Başbakanlık Ofisi Vuruldu
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başbakanlık ofisini vurduğunu öne sürdü. Açıklamada 'Netanyahu'nun akıbeti bilinmiyor' ifadesi kullanıldı.
DETAYLAR GELECEK...
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.
ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisleri hedef alındı.
