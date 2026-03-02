onedio
İran Duyurdu: Netanyahu’nun Başbakanlık Ofisi Vuruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.03.2026 - 13:35 Son Güncelleme: 02.03.2026 - 13:43

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başbakanlık ofisini vurduğunu öne sürdü. Açıklamada 'Netanyahu'nun akıbeti bilinmiyor' ifadesi kullanıldı.

DETAYLAR GELECEK...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, 'İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı.' ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisleri hedef alındı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Necefi konuya ilişkin bilgi verdi. Necefi, Natanz nükleer tesislerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını kaydetti. Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail, 13 Haziran 2025'te başlayan ve 12 gün süren savaşta, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

