Kışın Şifa Kaynağı Olarak Biliniyor: Binlerce Kişi 'Kara Çorba'yı Tüketiyor

Bu zengin mirasın dikkat çeken örneklerinden biri de Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine özgü kara çorba. Tavuk eti ve yörede “kızamık” olarak bilinen bitkinin ekşisiyle hazırlanan bu çorba, hem lezzeti hem de geçmişiyle öne çıkıyor.

Bölgede doğal olarak yetişen ve bilimsel adı Berberis vulgaris olan kızamık bitkisi, kara çorbanın temel bileşenini oluşturuyor. Vatandaşlar tarafından doğadan toplanan bu bitki kaynatılarak ekşi bir öz haline getiriliyor. Kavanozlarda saklanan kızamık ekşisi, yıl boyunca çorbanın yapımında kullanılıyor. C vitamini bakımından zengin olan bu bitki sayesinde kara çorba, özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tercih ediliyor.