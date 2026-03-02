Kışın Şifa Kaynağı Olarak Biliniyor: Binlerce Kişi 'Kara Çorba'yı Tüketiyor
Soğuk havaların etkisini artırdığı kış aylarında, bağışıklığı destekleyen geleneksel lezzetler yeniden gündeme geliyor. Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine özgü kara çorba da bu tariflerin başında geliyor. Yöre halkının uzun yıllardır tükettiği ve coğrafi işaretle tescillenen bu özel çorba, hem içeriği hem de geçmişiyle dikkat çekiyor.
Anadolu’nun köklü mutfak kültürü, yerel ürünler ve geleneksel tariflerle şekillenmeye devam ediyor.
Kara çorba yalnızca ev sofralarında değil, Kastamonu ve Pınarbaşı’ndaki restoranlarda da sıklıkla hazırlanıyor.
Kara Çorba Nasıl Yapılır? (8 Kişilik)
