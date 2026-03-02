onedio
Kışın Şifa Kaynağı Olarak Biliniyor: Binlerce Kişi 'Kara Çorba'yı Tüketiyor

Kışın Şifa Kaynağı Olarak Biliniyor: Binlerce Kişi 'Kara Çorba'yı Tüketiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 14:18

Soğuk havaların etkisini artırdığı kış aylarında, bağışıklığı destekleyen geleneksel lezzetler yeniden gündeme geliyor. Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine özgü kara çorba da bu tariflerin başında geliyor. Yöre halkının uzun yıllardır tükettiği ve coğrafi işaretle tescillenen bu özel çorba, hem içeriği hem de geçmişiyle dikkat çekiyor.

Anadolu’nun köklü mutfak kültürü, yerel ürünler ve geleneksel tariflerle şekillenmeye devam ediyor.

Anadolu’nun köklü mutfak kültürü, yerel ürünler ve geleneksel tariflerle şekillenmeye devam ediyor.
Bu zengin mirasın dikkat çeken örneklerinden biri de Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine özgü kara çorba. Tavuk eti ve yörede “kızamık” olarak bilinen bitkinin ekşisiyle hazırlanan bu çorba, hem lezzeti hem de geçmişiyle öne çıkıyor.

Bölgede doğal olarak yetişen ve bilimsel adı Berberis vulgaris olan kızamık bitkisi, kara çorbanın temel bileşenini oluşturuyor. Vatandaşlar tarafından doğadan toplanan bu bitki kaynatılarak ekşi bir öz haline getiriliyor. Kavanozlarda saklanan kızamık ekşisi, yıl boyunca çorbanın yapımında kullanılıyor. C vitamini bakımından zengin olan bu bitki sayesinde kara çorba, özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tercih ediliyor.

Kara çorba yalnızca ev sofralarında değil, Kastamonu ve Pınarbaşı’ndaki restoranlarda da sıklıkla hazırlanıyor.

Kara çorba yalnızca ev sofralarında değil, Kastamonu ve Pınarbaşı’ndaki restoranlarda da sıklıkla hazırlanıyor.

Yöresel değeri tescillenen bu lezzet, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında “Pınarbaşı Kara Çorba” adıyla coğrafi işaretle koruma altına alındı. Böylece hem tarifin özgünlüğü hem de bölgeyle olan bağı resmiyet kazandı.

Yöre halkı arasında “Ağa çorbası” olarak da bilinen kara çorba, geçmişte zahmetli hazırlanışı nedeniyle daha çok özel misafirler için pişirilirdi. Özellikle kızamık ekşisinin hazırlanma sürecinin meşakkatli olması, çorbanın değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ekşinin uygun koşullarda 10 yıla kadar saklanabilmesi ise bu geleneğin sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Kara Çorba Nasıl Yapılır? (8 Kişilik)

Kara Çorba Nasıl Yapılır? (8 Kişilik)
Malzemeler:

  • 1 adet tavuk

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı kızamık ekşisi

  • 2 yemek kaşığı un

  • 100 gram tereyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı:

Tavuk, bütün soğan ve baharatlarla birlikte yaklaşık 2 litre su içinde haşlanır. Elde edilen tavuk suyu süzülerek çorba için ayrılır. Tavuk suyuna kızamık ekşisi eklenip karıştırılır. Ayrı bir kapta soğuk suyla açılan un, kaynayan çorbaya ilave edilerek birkaç dakika daha pişirilir.

Haşlanan tavuk etinin bir kısmı küçük parçalara ayrılır ve tereyağında kısa süre sotelenir. Son aşamada tavuk parçaları çorbaya eklenir ve sıcak olarak servis edilir.

