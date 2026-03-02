Uzmanlardan "Koyu Renkli Bavulla Seyahat Etmeyin" Uyarısı
Tatil hazırlıkları yapılırken çoğu kişi valizin dayanıklılığına ve hacmine odaklanıyor. Ancak uzmanlara göre renk seçimi de en az bunlar kadar önemli. Güvenlik uzmanları, özellikle siyah, lacivert ve gri gibi koyu tonlardaki bavulların kalabalık alanlarda hırsızlar için daha kolay hedef haline gelebildiği konusunda uyarıyor. Basit bir tercih, seyahatinizin güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor.
Tatil planı yapanların valiz seçimini bir kez daha gözden geçirmesinde fayda var.
Seyahat güvenliği uzmanı Aran Dharmeratnam, Metro’ya yaptığı açıklamada en önemli kuralın “bulunduğun ortama uyum sağlamak ama kolay hedef olmamak” olduğunu vurguluyor.
