Uzmanlardan "Koyu Renkli Bavulla Seyahat Etmeyin" Uyarısı

Metehan Bozkurt
02.03.2026 - 12:31

Tatil hazırlıkları yapılırken çoğu kişi valizin dayanıklılığına ve hacmine odaklanıyor. Ancak uzmanlara göre renk seçimi de en az bunlar kadar önemli. Güvenlik uzmanları, özellikle siyah, lacivert ve gri gibi koyu tonlardaki bavulların kalabalık alanlarda hırsızlar için daha kolay hedef haline gelebildiği konusunda uyarıyor. Basit bir tercih, seyahatinizin güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor.

Tatil planı yapanların valiz seçimini bir kez daha gözden geçirmesinde fayda var.

Güvenlik uzmanlarına göre siyah, lacivert ve gri gibi koyu renkli bavullar, hırsızlar için adeta “kolay hedef” anlamına geliyor. Özellikle havalimanlarında kalabalığa karışmak isteyen suçlular, en çok tercih edilen bu renkleri avantaja çeviriyor.

Son araştırmalar, seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 45’inin siyah bavul kullandığını gösteriyor. Lacivert ve gri tonları da eklendiğinde, bavulların yüzde 95’inin bu üç renkten oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, bavulunu kaybeden bir yolcunun kalabalık bir havalimanında “Çantam çalındı” diye bağırdığında neredeyse herkesin birbirine bakmasına yol açabilecek bir tablo ortaya çıkarıyor.

Seyahat güvenliği uzmanı Aran Dharmeratnam, Metro’ya yaptığı açıklamada en önemli kuralın “bulunduğun ortama uyum sağlamak ama kolay hedef olmamak” olduğunu vurguluyor.

Hırsızların da en az yolcular kadar kalabalığa karışma konusunda usta olduğunu belirten Dharmeratnam, koyu renkli bavulların kalabalık içinde fark edilmeden uzaklaştırılmasının çok daha kolay olduğunu söylüyor. Üstelik koyu renkler, çalınan bavulla uzaklaşan kişinin dikkat çekmesini de zorlaştırıyor.

Benzer uyarılar, bahar dönemindeki yoğun seyahat trafiği öncesinde diğer uzmanlardan da geldi. Eski lojistik danışmanı Ed Burnett, hırsızların anonim görünen siyah ya da lacivert çantaları tercih ettiğini, parlak ve dikkat çekici renklerin ise caydırıcı etki yarattığını ifade ediyor. Örneğin neon yeşil bir bavulla kalabalıkta kaybolmak neredeyse imkansız.

Sorun yalnızca hırsızlıkla sınırlı değil. Havayolu şirketleri her yıl milyonlarca kayıp bagaj başvurusu alıyor. Yıllık yaklaşık 33 milyon bavulun kaybolduğu, bunların önemli bir kısmının ise sahibine hiç ulaşamadığı tahmin ediliyor. Özellikle düşük maliyetli havayolları, benzer renklerdeki bavulların kayıp eşya takibini zorlaştırdığını belirtiyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
