Uzmanlardan "Koyu Renkli Bavulla Seyahat Etmeyin" Uyarısı

Güvenlik uzmanlarına göre siyah, lacivert ve gri gibi koyu renkli bavullar, hırsızlar için adeta “kolay hedef” anlamına geliyor. Özellikle havalimanlarında kalabalığa karışmak isteyen suçlular, en çok tercih edilen bu renkleri avantaja çeviriyor.

Son araştırmalar, seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 45’inin siyah bavul kullandığını gösteriyor. Lacivert ve gri tonları da eklendiğinde, bavulların yüzde 95’inin bu üç renkten oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, bavulunu kaybeden bir yolcunun kalabalık bir havalimanında “Çantam çalındı” diye bağırdığında neredeyse herkesin birbirine bakmasına yol açabilecek bir tablo ortaya çıkarıyor.