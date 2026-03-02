onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Burçin Terzioğlu’ndan 40 Yıllık Kariyer İtirafı: Türkiye’de Tekmiş

Burçin Terzioğlu’ndan 40 Yıllık Kariyer İtirafı: Türkiye’de Tekmiş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 12:42

Burçin Terzioğlu, katıldığı bir YouTube programında kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Henüz dört yaşındayken kamera karşısına geçtiğini hatırlattı. Oyunculuk yolculuğunda kırk yılı geride bıraktığını söyledi. Set ortamının kendisi için bir işten fazlası olduğunu vurguladı. Hayatının büyük bölümünün kamera arkasında geçtiğini anlattı. Aldığı bir haberin kendisini şaşırttığını da ekledi. Türkiye’de bu alanda tek isim olduğunu öğrendiğini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burçin Terzioğlu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında meslek hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Burçin Terzioğlu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında meslek hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Programda dile getirdikleri arasında bir araştırma da vardı. Burçin Terzioğlu’na iletilen bilgiye göre kendisi çocuk yaşından beri oyunculuk yapıp, kariyerinde adı büyük olayla anılmayan tek kişiymiş. Ünlü isim olayı şu sözlerle aktardı 👇

“Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye’de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye’de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti tabii.”

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın