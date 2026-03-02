Burçin Terzioğlu’ndan 40 Yıllık Kariyer İtirafı: Türkiye’de Tekmiş
Burçin Terzioğlu, katıldığı bir YouTube programında kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Henüz dört yaşındayken kamera karşısına geçtiğini hatırlattı. Oyunculuk yolculuğunda kırk yılı geride bıraktığını söyledi. Set ortamının kendisi için bir işten fazlası olduğunu vurguladı. Hayatının büyük bölümünün kamera arkasında geçtiğini anlattı. Aldığı bir haberin kendisini şaşırttığını da ekledi. Türkiye’de bu alanda tek isim olduğunu öğrendiğini paylaştı.
Burçin Terzioğlu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında meslek hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
