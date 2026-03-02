onedio
DMM’den "Türkiye’de ABD Üssü Vuruldu" İddiasına Yalanlama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 13:11

Sosyal medyada özellikle yabancı hesaplar, Türkiye’deki ABD hava üssünün İran tarafından vurulduğu yönünde yalan iddialar ortaya attı. Bir muhabirin Suriye’deki çatışmalardan çektiği görüntülerin de paylaşılmasıyla bu iddialar yayıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu paylaşımlara yanıt verdi.

İran, ABD ve İsrail tarafından ülkesine yapılan saldırıların ardından Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine füze saldırıları düzenlemişti.

Sosyal medyada bazı yabancı hesaplar, İran’ın Türkiye’yi de vurduğunu iddia etti. DMM ise Türkiye’de herhangi bir ABD üssü bulunmadığını açıklayarak bu iddiaları yalanladı.

DMM’nin açıklaması şu şekilde;

'Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi, Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
progression

Konudan bağımsız Türkiye'de hiçbir ülkenin üssünün olmadığı cümlesine çok güldüm. Nato üssü ne kardeşim? Adı Nato olmasına rağmen tamamen ABD'nin çıkarlarına... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır." Bu DMM dedikleri şey bildiğimiz bozacının şahidi şıracı gibi bir yer.