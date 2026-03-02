DMM’den "Türkiye’de ABD Üssü Vuruldu" İddiasına Yalanlama
Sosyal medyada özellikle yabancı hesaplar, Türkiye’deki ABD hava üssünün İran tarafından vurulduğu yönünde yalan iddialar ortaya attı. Bir muhabirin Suriye’deki çatışmalardan çektiği görüntülerin de paylaşılmasıyla bu iddialar yayıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu paylaşımlara yanıt verdi.
İran, ABD ve İsrail tarafından ülkesine yapılan saldırıların ardından Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine füze saldırıları düzenlemişti.
Konudan bağımsız Türkiye'de hiçbir ülkenin üssünün olmadığı cümlesine çok güldüm. Nato üssü ne kardeşim? Adı Nato olmasına rağmen tamamen ABD'nin çıkarlarına... Devamını Gör
"Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır." Bu DMM dedikleri şey bildiğimiz bozacının şahidi şıracı gibi bir yer.