Çocukluk Döneminde Okunduktan Sonra Travması Bir Ömür Geçmeyen Kitaplar

Çocukluk Döneminde Okunduktan Sonra Travması Bir Ömür Geçmeyen Kitaplar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
02.03.2026 - 13:23

Kitap okumanın önemini ve bir insanı nasıl geliştirdiğini anlatmaya gerek dahi yok... Tabii her alışkanlık gibi düzenli kitap okuma alışkanlığı da küçük yaşlarda elde ediliyor. Ancak o yaşlarda okunan bazı kitaplar belli yaş altındaki okurlara fazla gelebiliyor. Hatta bazılarında travma da yaratabiliyor. Bir X kullanıcısı da Mavi Saçlı Kız'dan yola çıkarak bir sohbet başlattı ve 'travmatik' kitaplar peş peşe geldi.

Konu böyle açıldı...

twitter.com

Pek çok farklı yanıt geldi.

Pek çok farklı yanıt geldi.

Ancak hepsinin ortak noktası...

twitter.com

Birbirinden farklı türlere ve değişik tarzda yazarlara ait olmalarına rağmen

twitter.com

Etki bırakmalarıydı...

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Hülya Ozel

Ömer Seyfettin Beyaz Lale. çocuklar için yasaklanmalı hatta. hala travmasini taşıyorum