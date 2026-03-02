Psikolojiye Göre Misafir Sevmemenin Arkasındaki Neden: Asosyallikten Değil!

Evde misafir ağırlama fikri birçok kişi için keyifli bir sosyal etkinlikten ziyade, ciddi bir stres kaynağına dönüşebiliyor. Toplumda genellikle 'soğukluk' veya 'asosyallik' olarak nitelendirilen bu durumun arkasında, psikoloji literatürüne göre çok daha derin ve yapısal gerekçeler yatıyor. Uzmanlar, evin sadece bir yaşam alanı değil, kontrol, güvenlik ve mahremiyetin korunduğu bir psikolojik sığınak işlevi gördüğüne dikkat çekiyor.

