Psikolojiye Göre Misafir Sevmemenin Arkasındaki Neden: Asosyallikten Değil!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
02.03.2026 - 12:09

Evde misafir ağırlama fikri birçok kişi için keyifli bir sosyal etkinlikten ziyade, ciddi bir stres kaynağına dönüşebiliyor. Toplumda genellikle 'soğukluk' veya 'asosyallik' olarak nitelendirilen bu durumun arkasında, psikoloji literatürüne göre çok daha derin ve yapısal gerekçeler yatıyor. Uzmanlar, evin sadece bir yaşam alanı değil, kontrol, güvenlik ve mahremiyetin korunduğu bir psikolojik sığınak işlevi gördüğüne dikkat çekiyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Bu durumda en başta mahremiyet düzenlemesi ve kontrol kaybı önemli bir rol oynuyor.

Çevresel psikoloji alanında çalışmalar yapan Irwin Altman’ın 'mahremiyet düzenleme' yaklaşımı, bireylerin sosyal temas ile yalnızlık arasında kurmaya çalıştığı hassas dengeye odaklanıyor. Altman’a göre, kişilerin ihtiyaç duyduğu mahremiyet düzeyi ile mevcut durum arasındaki fark açıldığında stres seviyesi hızla yükseliyor. Bu çerçevede misafir ağırlamak, ev sahibi için sadece bir ziyaretçi kabul etmek değil, günlük rutinlerin değişmesi, yaşam alanının paylaşılması ve evin üzerindeki kontrolün bir kısmının kaybedilmesi anlamına geliyor. Özellikle 'birincil alan' olarak tanımlanan evde kontrolün azalması, bireyde savunma mekanizmalarını tetikleyebiliyor.

Misafir reddetme eğiliminin en güçlü nedenlerinden biri de "zihinsel yük" ve "bilişsel ev içi emek" kavramlarıyla açıklanıyor.

2024 tarihli güncel araştırmalar, hazırlık, temizlik ve ikram gibi süreçlerin yarattığı görünmeyen organizasyon yükünün, özellikle kadınlarda tükenmişlik ve ruh sağlığı üzerinde baskı yarattığını ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, içe dönük yapıya sahip bireyler için sosyal etkileşim, yüksek bir uyaran uyarımı yaratarak hızlı bir enerji tükenmesine yol açıyor. Bu kişiler için ev, dış dünyanın gürültüsünden kaçılan bir toparlanma alanı olduğu için, bu alanın sosyalleşmeye açılması zihinsel dinlenme sürecini kesintiye uğratıyor.

Çözüm sınırları netleştirmekte yatıyor.

Uzmanlar misafir ağırlama konusundaki isteksizliğin bir kişilik kusuru olmadığını, aksine bir sınır yönetimi meselesi olduğunu vurguluyor. Sosyal ilişkileri zedelemeden bu süreci yönetebilmek için görüşme sürelerinin baştan belirlenmesi, ev içinde 'özel alan' sınırlarının korunması ve hazırlık aşamasında rol paylaşımı yapılması öneriliyor. Eğer bu durum kişinin sosyal hayatını felç edecek düzeyde bir kaygıya dönüşüyorsa, yetkin kurumlardan profesyonel destek alınması tavsiye ediliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
