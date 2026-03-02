onedio
Farkımızı Yine Ortaya Koyduk: TasteAtlas Dünyanın En İyi 7 İncirini Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 10:54

Dünyaca ünlü gastronomi portalı TasteAtlas, dünyanın en iyi incirlerini belirlediği yeni listesini yayınladı. Global lezzet haritasında Türkiye’nin gururu olan Aydın İnciri, rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...
Gastronomi dünyasının nabzını tutan TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini paylaştı.

Geleneksel tatları ve yerel ürünleri koruma misyonuyla hareket eden platform, Aydın İnciri’ni (Aydın İnciri) 4.4 puanla listenin bir numarasına koydu. Büyük Menderes havzasının verimli topraklarında yetişen ve yüzyıllardır bu coğrafyanın en değerli hazinesi sayılan Aydın İnciri, yüksek lif oranı ve benzersiz aromasıyla 'dünyanın en iyisi' tescilini almış oldu. Genellikle güneşte kurutularak tüketilen bu lezzet, hem besin değeriyle hem de tatlılığıyla dünya çapında otoriterlerden tam not aldı.

Listedeki diğer önemli lezzetler 👇

TasteAtlas listesinde Aydın İnciri’nin ardından gelen diğer çeşitler, farklı coğrafyaların karakteristik özelliklerini yansıtıyor. 

Listenin geri kalan sıralaması ise şöyle şekillendi: 

  • 2. Black Mission Figs (ABD): San Diego bölgesinde yetişen, koyu mor-siyaha yakın kabuğu ve bal tadındaki yumuşak iç dokusuyla bilinen aromatik bir çeşit.

  • 3. Syka Vavronas Markopoulou Messongion (Yunanistan): Markopoulo bölgesine özgü, koyu bordo rengi ve yoğun aromasıyla öne çıkan geleneksel bir incir türü.

  • 4. Figue de Solliès (Fransa): Provence bölgesine özgü, dengeli bir asit-şeker oranına sahip mor renkli bir çeşit. 

  • 5. Fico Bianco del Cilento (İtalya): Cilento Ulusal Parkı’nda yetişen, geleneksel yöntemlerle kurutulan beyaz bir incir. 

  • 6. Col de dame noire (Fransa): Koyu menekşe rengi kabuğu ve yoğun tatlılığıyla bilinen, Languedoc kökenli bir tür. 

  • 7. Fiorone di Torre Canne (İtalya): Apulia bölgesine has, iri ve yeşil kabuklu, taze tüketilmesiyle ünlü bir lezzet.

Ege'nin altın değeri koruma altında.

Aydın İnciri'nin bu başarısı, bölgedeki sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve coğrafi işaret tescilinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 50 yıla kadar meyve verebilen ağaçlardan toplanan bu doğa harikası, TasteAtlas listesiyle birlikte global mutfaklardaki prestijini daha da artırdı. Türkiye'nin bu listede ilk sırada yer alması, yerel üreticiler için de büyük bir moral kaynağı oldu.

