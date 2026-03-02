Farkımızı Yine Ortaya Koyduk: TasteAtlas Dünyanın En İyi 7 İncirini Açıkladı
Dünyaca ünlü gastronomi portalı TasteAtlas, dünyanın en iyi incirlerini belirlediği yeni listesini yayınladı. Global lezzet haritasında Türkiye’nin gururu olan Aydın İnciri, rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.
Gastronomi dünyasının nabzını tutan TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini paylaştı.
Ege'nin altın değeri koruma altında.
