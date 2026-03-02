Farkımızı Yine Ortaya Koyduk: TasteAtlas Dünyanın En İyi 7 İncirini Açıkladı

Aydın İnciri'nin bu başarısı, bölgedeki sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve coğrafi işaret tescilinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 50 yıla kadar meyve verebilen ağaçlardan toplanan bu doğa harikası, TasteAtlas listesiyle birlikte global mutfaklardaki prestijini daha da artırdı. Türkiye'nin bu listede ilk sırada yer alması, yerel üreticiler için de büyük bir moral kaynağı oldu.