Tamamen Kuruyan Gölümüze Kar Müjdesi Geldi: 25 Santimetreye Ulaşan Kar

Gölün geleceği için atılan en somut adımlardan biri ise su kaynaklarının önündeki engellerin kaldırılması oldu. Kars Valiliği ve İl Özel İdaresinin desteğiyle, gölü besleyen beş ana derenin üzerindeki kaçak setler yıkıldı. Bu stratejik müdahale sayesinde, eriyen kar suları ve ilkbahar yağışları hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan göl yatağına ulaşabilecek.

Eğer nisan ve mayıs aylarındaki bahar yağışları beklenen seviyede gerçekleşirse, Kuyucuk Gölü’nün o muazzam kuş cıvıltılarıyla dolu günlerine geri dönmesi işten bile değil. Doğanın bu beyaz bereketi, sadece bir gölü değil, koca bir ekosistemi yeniden ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.