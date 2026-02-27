Tamamen Kuruyan Gölümüze Kar Müjdesi Geldi: 25 Santimetreye Ulaşan Kar
Türkiye’nin doğusunda, Kars’ın Arpaçay ilçesinde yer alan ve ülkemizin 13’üncü Ramsar Alanı olarak tescillenen Kuyucuk Gölü, son yıllarda yaşadığı ağır kuraklık sınavının ardından yeniden canlanma sinyalleri veriyor. Bir dönem tamamen kuruyarak çatlamış bir toprak örtüsüne dönüşen göl havzasında, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşması bölgedeki bilim insanlarını ve doğaseverleri heyecanlandırdı. Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan bu eşsiz ekosistem, beyaz örtünün altından gelecek can suyunu bekliyor.
Kuş cennetinin kuraklıkla mücadelesi uzun süredir devam ediyordu.
Bilim insanlarından sevindirici haber geldi.
Kar yağışı sayesinde doğal akış yeniden sağlanıyor
