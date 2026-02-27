onedio
Tamamen Kuruyan Gölümüze Kar Müjdesi Geldi: 25 Santimetreye Ulaşan Kar

Tamamen Kuruyan Gölümüze Kar Müjdesi Geldi: 25 Santimetreye Ulaşan Kar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 11:30

Türkiye’nin doğusunda, Kars’ın Arpaçay ilçesinde yer alan ve ülkemizin 13’üncü Ramsar Alanı olarak tescillenen Kuyucuk Gölü, son yıllarda yaşadığı ağır kuraklık sınavının ardından yeniden canlanma sinyalleri veriyor. Bir dönem tamamen kuruyarak çatlamış bir toprak örtüsüne dönüşen göl havzasında, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşması bölgedeki bilim insanlarını ve doğaseverleri heyecanlandırdı. Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan bu eşsiz ekosistem, beyaz örtünün altından gelecek can suyunu bekliyor.

Kuş cennetinin kuraklıkla mücadelesi uzun süredir devam ediyordu.

Kuş cennetinin kuraklıkla mücadelesi uzun süredir devam ediyordu.

Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olan Kuyucuk Gölü, 416 hektarlık koruma alanı ile onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 2018 yılından itibaren kurumaya başlayan göl eski ihtişamını kaybetmişti. Valilik öncülüğünde başlatılan 'Yarının Suyu Programı' kapsamında, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği el ele vererek gölü kurtarmak için hummalı bir çalışma içine girdi. 2019’dan bu yana sondaj çalışmalarıyla desteklenen göl, bu yıl doğanın kendi sunduğu imkanlarla eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Bilim insanlarından sevindirici haber geldi.

Bilim insanlarından sevindirici haber geldi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, bölgede yaptıkları incelemelerde kar yağışının bu yıl normale yakın seyretmesinin büyük bir şans olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı kuraklığın ardından, mevcut kar örtüsünün göl yatağını doldurmak için kritik bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şekercioğlu, özellikle son birkaç aydaki yağışların umutları tazelediğini ifade etti.

Kar yağışı sayesinde doğal akış yeniden sağlanıyor

Kar yağışı sayesinde doğal akış yeniden sağlanıyor

Gölün geleceği için atılan en somut adımlardan biri ise su kaynaklarının önündeki engellerin kaldırılması oldu. Kars Valiliği ve İl Özel İdaresinin desteğiyle, gölü besleyen beş ana derenin üzerindeki kaçak setler yıkıldı. Bu stratejik müdahale sayesinde, eriyen kar suları ve ilkbahar yağışları hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan göl yatağına ulaşabilecek.

Eğer nisan ve mayıs aylarındaki bahar yağışları beklenen seviyede gerçekleşirse, Kuyucuk Gölü’nün o muazzam kuş cıvıltılarıyla dolu günlerine geri dönmesi işten bile değil. Doğanın bu beyaz bereketi, sadece bir gölü değil, koca bir ekosistemi yeniden ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
