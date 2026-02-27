Torba Yasa Teklifine Göre Bedelli Askerliğe Ödeme Kolaylığı ve Vergi İstisnası Yolda
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AKP'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni torba yasa teklifinde emeklilerin bayram ikramiyesinin yanısıra genç istihdamı, deprem konutlarında yeni ödeme kolaylığı ve bedelli askerlik ile ilgili konular yer alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bedellide "iyileştirme" formülü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı teklifte emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması hedefleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın