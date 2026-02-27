onedio
Torba Yasa Teklifine Göre Bedelli Askerliğe Ödeme Kolaylığı ve Vergi İstisnası Yolda

Oğuzhan Kaya
27.02.2026 - 12:52

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AKP'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni torba yasa teklifinde emeklilerin bayram ikramiyesinin yanısıra genç istihdamı, deprem konutlarında yeni ödeme kolaylığı ve bedelli askerlik ile ilgili konular yer alacak.

Bedellide "iyileştirme" formülü

Edinilen bilgilere göre pakette bedelli askerlikten yararlanma koşulları ve ödeme kriterlerine ilişkin bazı değişiklikler de yer alabilir. Yılbaşında 333 bin liraya yükselen bedelli askerlik ücretine dair vatandaş lehine iyileştirmeler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Aynı teklifte emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması hedefleniyor.

Genç istihdamına yönelik 18-25 yaş aralığındaki gençleri işe alan işverenlere 6 ay süreyle ücret ve prim desteği sağlanması öngörülürken deprem ve afet konutlarının hak sahiplerine teslim sürecine ilişkin bazı teknik düzenlemelerin bulunacağı kaydediliyor.

