Uzman İsim Kadınlar ve Erkekler İçin En İyi Takviyeyi Açıkladı

Uzman İsim Kadınlar ve Erkekler İçin En İyi Takviyeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
27.02.2026 - 13:48

Takviye ürünlere ilgi her geçen gün artarken, hangi vitamin ve minerallerin gerçekten gerekli olduğu sorusu da daha sık gündeme geliyor. Özellikle hormonal denge söz konusu olduğunda kadınlar ve erkekler için ihtiyaçlar farklılık gösterebiliyor. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan bir sağlık uzmanı her iki cinsiyet için öne çıkan iki temel minerale dikkat çekti.

Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Mindy Pelz, katıldığı The Diary of a CEO programında kadınlar ve erkekler için en kritik iki takviyeye dikkat çekti.

Pelz’e göre hormonal denge söz konusu olduğunda kadınlar için magnezyum, erkekler için ise çinko öne çıkıyor.

Pelz, kadınlar açısından magnezyumun “vücuttaki tüm hormonların üretiminde rol oynayan” temel minerallerden biri olduğunu belirtiyor.

Magnezyum; enerji üretimi, kas ve sinir fonksiyonları ile kemik sağlığı gibi yüzlerce biyokimyasal süreçte görev alıyor. Araştırmalar, bu mineralin kan basıncı ve kan şekeri düzenlenmesinde etkili olduğunu; ayrıca adet öncesi sendrom belirtileri ve uyku kalitesi üzerinde destekleyici rol oynayabileceğini gösteriyor.

Erkekler içinse çinko ön plana çıkıyor. Pelz, çinkonun testosteron üretiminde kritik rol üstlendiğini vurguluyor. Çinko, bağışıklık sistemi, hücre yenilenmesi, DNA sentezi ve üreme sağlığı açısından temel bir mineral olarak kabul ediliyor. Bilimsel çalışmalar, özellikle ileri yaş erkeklerde hafif çinko eksikliğinin daha düşük testosteron seviyeleriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, takviyelerin dengeli beslenmenin yerini tutmayacağını özellikle hatırlatıyor. Yeni bir takviye kullanmadan önce, özellikle kronik hastalığı olanların ya da düzenli ilaç kullananların bir hekime veya eczacıya danışması öneriliyor.

