Uzman İsim Kadınlar ve Erkekler İçin En İyi Takviyeyi Açıkladı

Magnezyum; enerji üretimi, kas ve sinir fonksiyonları ile kemik sağlığı gibi yüzlerce biyokimyasal süreçte görev alıyor. Araştırmalar, bu mineralin kan basıncı ve kan şekeri düzenlenmesinde etkili olduğunu; ayrıca adet öncesi sendrom belirtileri ve uyku kalitesi üzerinde destekleyici rol oynayabileceğini gösteriyor.

Erkekler içinse çinko ön plana çıkıyor. Pelz, çinkonun testosteron üretiminde kritik rol üstlendiğini vurguluyor. Çinko, bağışıklık sistemi, hücre yenilenmesi, DNA sentezi ve üreme sağlığı açısından temel bir mineral olarak kabul ediliyor. Bilimsel çalışmalar, özellikle ileri yaş erkeklerde hafif çinko eksikliğinin daha düşük testosteron seviyeleriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, takviyelerin dengeli beslenmenin yerini tutmayacağını özellikle hatırlatıyor. Yeni bir takviye kullanmadan önce, özellikle kronik hastalığı olanların ya da düzenli ilaç kullananların bir hekime veya eczacıya danışması öneriliyor.