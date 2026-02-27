Mart Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Korku ve gerilim türü, Mart ayında hem yerel mitolojiden, batıl inançlardan ve dini motiflerden beslenen 'cin/musallat' temalı yapımlarla hem de Batı menşeli kurumsal, biyolojik ve gotik korku örnekleriyle gişenin en hareketli, niceliksel olarak en kalabalık damarlarından birini oluşturuyor.

2026 Mart Ayında Vizyona Girecek Korku, Gerilim ve Gizem Filmleri