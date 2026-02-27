onedio
Mart Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 14:40

Mart ayı, sinema salonlarında dopdolu bir programla izleyiciyi karşılıyor. Festival yolculuğundan ödüllerle dönen yerli yapımların yanı sıra, yüksek bütçeli bilim kurgu ve fantastik filmler, gerilim dolu korkular, animasyonlar ve yerli komediler vizyonda öne çıkıyor. Kısacası bu ay, her zevke hitap eden güçlü bir seçki beyazperdede sinemaseverleri bekliyor.

İşte Mart ayında vizyona girecek filmler...

Dram ve Biyografi

Dram ve biyografi türü, Mart 2026 vizyon takviminin sanatsal ağırlık merkezini ve en yoğun entelektüel tartışma alanını oluşturuyor.

2026 Mart Ayında Vizyona Girecek Dram ve Biyografi Filmleri

  • Parçalı Yıllar | Vizyon Tarihi: 27 Şubat - 6 Mart 2026 Haftası

  • Kurtuluş | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Tavşan İmparatorluğu | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Uçan Köfteci | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Ann Lee Efsanesi (The Testament of Ann Lee) | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Senden Geriye Kalan (Reminders of Him) | Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

  • Çatlı | Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

  • Sarı Zarflar | Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Korku, Gerilim ve Gizem

Korku ve gerilim türü, Mart ayında hem yerel mitolojiden, batıl inançlardan ve dini motiflerden beslenen 'cin/musallat' temalı yapımlarla hem de Batı menşeli kurumsal, biyolojik ve gotik korku örnekleriyle gişenin en hareketli, niceliksel olarak en kalabalık damarlarından birini oluşturuyor.

2026 Mart Ayında Vizyona Girecek Korku, Gerilim ve Gizem Filmleri

  • Günahkarlar | Vizyon Tarihi: 27 Şubat - 6 Mart 2026 Haftası

  • Scream 7 | Vizyon Tarihi: 27 Şubat - 6 Mart 2026 Haftası

  • Gelin! (The Bride!) | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Şeyatin-i Cin | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Cahim 2 | Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

  • Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage) | Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

  • Saklambaç 2 (Ready or Not 2: Here I Come) | Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

  • Dracula: A Love Tale | Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

  • Mecruh: Cin Mührü | Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

  • Otopsi (The Mortuary Assistant) | Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

  • Seni Öldürecekler (They Will Kill You) | Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Bilimkurgu, Fantastik

Mart 2026 vizyon programı, felsefi altyapısı güçlü, insanın evrendeki yerini, bilimsel çözüm üretme kapasitesini ve ilişkilerdeki güç dinamiklerini irdeleyen iki farklı spekülatif kurgu örneği sunuyor.

2026 Mart Ayında Vizyona Girecek Bilimkurgu ve Fantastik Filmleri

  • Hero'nun 100 Gecesi (100 Nights of Hero) | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) | Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Animasyon, Macera ve Aile Filmleri

Animasyon ve macera yapımları, salt çocuk izleyiciyi hedefleyen sığ yapılarından sıyrılarak ekolojik anksiyete, hayvan hakları, bilinç felsefesi ve bireysel kapsayıcılık gibi derin temaları işleyen çok katmanlı, didaktik metinler haline geliyor.

2026 Mart Ayında Vizyona Girecek Animasyon, Macera ve Aile Filmleri

  • Uzun Kuyruk Marsupilami | Vizyon Tarihi: 27 Şubat - 6 Mart 2026 Haftası

  • Hoplayanlar (Hoppers) | Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

  • Sıfır Atık Takımı | Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

  • Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer) | Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

  • Şampiyon Keçi (GOAT) | Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

  • Kelebek Masalı | Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Komedi

Komedi türü, Türkiye sinema ekosisteminde ve yerel gişe dinamiklerinde her zaman lokomotif bir güç olmuş; toplumsal gerilimin, ekonomik buhranların ve politik yorgunluğun kahkaha aracılığıyla sağaltıldığı bir alan işlevi görmüştür.

2026 Mart Ayında Vizyona Girecek Komedi Filmleri

  • Kardeşler Araştırma | Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
