Zodyak'ın Ele Avuca Sığmaz Koç Burçlarını Heyecandan Havaya Uçuracak Hediye Önerileri!

Sena YİĞİT
19.03.2026 - 22:28

Girdiği her ortamda enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken, 'sabır' kelimesinin sözlüğünde yer almadığı, tutkulu ve cesur Koç burçlarının sezonu geldi! Onlara sıradan bir hediye verip geçemezsiniz; ya stiliyle fark yaratmalı ya da o bitmek bilmeyen enerjisine eşlik etmeli. İşte Zodyak'ın ilk burcu, lider ruhlu Koçlar için seçtiğimiz en iyi hediyeler:

Bu içerik 19.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sokak stilinin yeni lideri: New Balance 1906R!

Her zaman bir adım önde olmayı seven Koç burcu için hem konforlu hem de aşırı havalı bir seçim. Samuray Sport’taki bu efsane model ve tüm ürünlerde geçerli sadece bize özel 'Onedio25' kodunu kullanarak %25 indirimi anında kapabilirsiniz. Onun bitmek bilmeyen yürüyüş temposuna bu şıklık çok yakışacak!

New Balance 1906R Unisex Spor Ayakkabı

Zahmetsiz şıklık: PAEN Premium Unisex Sweatshirt!

Koç burcu pratikliği sever; giy ve çık! Lacivertin o asil duruşuyla birleşen bu premium sweatshirt, sepetteki 'sepet40' koduyla tam %40 indirimle sadece 575 TL’ye geliyor. Hem kaliteli hem de çok tarz bir hediye arayanlar için nokta atışı.

PAEN Premium Unisex Sweatshirt - Lacivert

Enerjisi hiç bitmesin diye: Protein Ocean Fitness Paketi!

Mars tarafından yönetilen bir burca verilebilecek en anlamlı hediye 'güç' paketidir! Whey Protein, BCAA ve Creatine’in bir arada olduğu bu popüler set, yanında hediye shaker’ı ile birlikte 1.199 TL’ye düşmüş durumda. Spor salonunun tozunu attıran Koçlar buna bayılacak!

Protein Ocean Fitness Paketi - Popüler Ürünler Bir Arada

Sabrını eğlenceye dönüştürün: Mega Pokémon Hareketli Pikachu!

'Koç burcu sabırsızdır' diyenlere inat, 1095 parçalık bu hareketli Pikachu seti tam bir meydan okuma! Bükülebilir eklemleriyle yapım aşaması bittiğinde ortaya çıkan o hareketli figür, Koç burcunun 'başarma' duygusunu zirveye taşıyacak.

Mega Pokémon Hareketli Pikachu Yapı Seti

Müziğin ritmi ve sağlık takibi: Apple AirPods Pro 3!

Bir Koç için teknoloji, hayatını kolaylaştırmalı. Aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses özelliklerinin yanına eklenen 'kalp atış hızı algılama' fonksiyonuyla AirPods Pro 3, onun hem spor yaparken hem de günlük koşturmacasında en yakın arkadaşı olacak.

Apple AirPods Pro 3 Kablosuz Kulaklık

Maskülen ve karizmatik: So CHIC Çelik Bileklik Seti!

Aksesuarda iddiayı seven Koç erkekleri için hematit taşlı, ayarlanabilir bu üçlü set harika bir tamamlayıcı. Çeliğin gücü ve taşların enerjisi, onun o baskın karakterini bileğinde taşımasını sağlayacak.

So CHIC Kahverengi Hematit Taşlı Erkek Bileklik Seti

Bir stil klasiği: Ray-Ban Kahverengi Kemik Gözlük!

Koç burcunun yüz bölgesi hassas ve ön plandadır. Klasik kahverengi kemik çerçeveli bir Ray-Ban, onun o keskin bakışlarını korurken stilini de bir üst seviyeye taşıyacak. Zamansız bir hediye arayanlara!

Ray-Ban Kadın Güneş Gözlüğü

Saçlarda profesyonel dokunuş: Dyson Airwrap I.d.™ Seti!

Kendine bakmayı ve her zaman kusursuz görünmeyi seven Koç kadınları için hayallerin ötesinde bir hediye. Ceramic Pink rengiyle büyüleyen bu set, 29.299 TL yerine 26.999 TL’ye düşmüşken, ona kuaför salonunu eve getirme lüksünü yaşatın!

Dyson Airwrap I.d.™ Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Zamanın kontrolü onda olsun: Michael Kors Kadın Kol Saati!

Zarafet ve gösteriş bir arada! Sepette 7.252,88 TL’ye düşen bu Michael Kors saat, her anın tadını çıkaran ve dakikliğe önem veren Koç kadını için unutulmaz bir doğum günü hediyesi olacak.

Michael Kors MK4989 Kadın Kol Saati

Dudaklarda 3D ışıltı: KIKO Flirt Alert Mini Kisses Seti!

Flörtöz ve enerjik Koç burçları için KIKO’nun bu mini makyaj seti çantaların vazgeçilmezi. 3D Hydra Lip Gloss ile gelen o büyüleyici parlaklık, onun gülümsediği her anı daha da etkileyici kılacak.

KIKO Flirt Alert Mini Kisses Maxi Shine Kit

Siyahın asaleti: Calvin Klein Küçük Omuz Çantası!

'Az ama öz' diyen Koç kadınları için minimal ama bir o kadar kaliteli bir tercih. Calvin Klein’ın bu siyah omuz çantası, hem gece hem gündüz kombinlerinin en kurtarıcı ve en havalı parçası olmaya aday.

Calvin Klein CK Küçük Omuz Kadın Siyah Çanta

Sena YİĞİT
