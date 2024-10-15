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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinde Yer Alan Philips Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinde Yer Alan Philips Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.10.2024 - 17:24 Son Güncelleme: 15.10.2024 - 17:58

Son zamanların en çok tercih edilen dikey süpürge modellerinden biri olan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge 7000 Serisi, günün fırsatları arasında indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Hem ıslak hem kuru kullanım imkanı sunan bu dikey süpürgenin özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 15.10.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlanan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, led ışıklı başlığı ile görünmeyen tozları bile ortaya çıkarıyor.

Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlanan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, led ışıklı başlığı ile görünmeyen tozları bile ortaya çıkarıyor.

Üstelik 5 așamalı gelișmiș filtreleme sistemi %99.9’a varan oranda ince toz, kir ve alerjenleri filtreliyor.

Yüksek hassasiyetli temizlik sağlayan PrecisionPower Akıllı Başlık, favoriniz olacak!

Yüksek hassasiyetli temizlik sağlayan PrecisionPower Akıllı Başlık, favoriniz olacak!

Patentli Zikzak Teknolojisine sahip bu başlık, süpürgeliklere ve köşelere 0 mm mesafedeki alanlarda yüksek temizleme hassasiyeti ile 360 derece temizleme performansı sunuyor. Dip köşe temizlik sevenlerin bayılacağı bir başlık!

Süpürme ve silme işlemini bir arada yapmanın keyfini çok seveceksiniz!

Süpürme ve silme işlemini bir arada yapmanın keyfini çok seveceksiniz!

Kolayca takılabilen Aqua haznesi sayesinde sert zeminleri süpürdükten sonra silme işlemini de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Aralık aparatında bulunan led ışık ile yaptığınız temizlik artık içinize sinecek!

Aralık aparatında bulunan led ışık ile yaptığınız temizlik artık içinize sinecek!

Patili dostunuzun tüylerini de temizlemek artık çok kolay.

Patili dostunuzun tüylerini de temizlemek artık çok kolay.

Evcil hayvan tüyleri için ek başlıkları ile kolayca temizlik yapabilirsiniz.

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Gelelim teknik özelliklerine;

Gelelim teknik özelliklerine;

  • PrecisionPower akıllı başlık

  • LEDGuide ile aralık temizleme başlığı

  • LEDGuide ile kombinasyon başlığı

  • Aqua modülü + 1 mikrofiber ped

  • Ağırlık: 1720 gr

  • Ses gücü seviyesi: < 80  dB

  • Şarj süresi: 6,5 saat

  • Çalışma süresi en fazla 80 dakika 

  • Turbo modunda en fazla 30 dakika 

  • Toz kapasitesi: 0,6 litre

  • Motor filtresi: yıkanabilir filtre

  • Filtre Sistemi: 5 aşamalı filtreleme

Çok satanlarda ilk sırada yer alan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge tam benlik diyorsanız, indirimli fiyatıyla buradan satın alabilir veya inceleyebilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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