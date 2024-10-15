Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinde Yer Alan Philips Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge İndirimde!
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinde Yer Alan Philips Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen dikey süpürge modellerinden biri olan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge 7000 Serisi, günün fırsatları arasında indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Hem ıslak hem kuru kullanım imkanı sunan bu dikey süpürgenin özelliklerine gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 15.10.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Daha fazla toz, kir ve leke temizlemek için tasarlanan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, led ışıklı başlığı ile görünmeyen tozları bile ortaya çıkarıyor.
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Gelelim teknik özelliklerine;
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