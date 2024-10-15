Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinde Yer Alan Philips Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge İndirimde!

Son zamanların en çok tercih edilen dikey süpürge modellerinden biri olan Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge 7000 Serisi, günün fırsatları arasında indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Hem ıslak hem kuru kullanım imkanı sunan bu dikey süpürgenin özelliklerine gelin birlikte bakalım.

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