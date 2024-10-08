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Günün Prime Fırsatı: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı İndirimde!

etiket Günün Prime Fırsatı: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
08.10.2024 - 14:43

Son zamanların en çok tercih edilen lazer epilasyon aletlerinden biri Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, BRI924/00; size pürüzsüz bir cilt sağlayabiliyor. Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı hediyesi, yüz; vücut ve hassas bölge kullanımı imkanıyla, Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, BRI924/00 şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Lumea Advanced, tüylerin yeniden görünmesini önlemek için harikalar yaratıyor.

Philips Lumea Advanced, tüylerin yeniden görünmesini önlemek için harikalar yaratıyor.

Üstelik yüz temizleme cihazı hediyeli

Düzenli olarak uygulanan nazik ışık darbeleri, her seferinde cildi ipeksi pürüzsüzlükte tutuyor.

Düzenli olarak uygulanan nazik ışık darbeleri, her seferinde cildi ipeksi pürüzsüzlükte tutuyor.

Entegre cilt tonu sensörüyle kolay kullanım sağlayan Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazını indirimdeyken kaçırmayın.

Entegre cilt tonu sensörüyle kolay kullanım sağlayan Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazını indirimdeyken kaçırmayın.

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İndirimli diğer Philips ürünleri burada.

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