Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 10:07

Hafta boyunca alışveriş tutkunlarının favorisi olan ve sepetlerden eksik olmayan o efsanevi ürünleri bir araya getirdik. İşte bu haftanın nabzını tutan, herkesin dilindeki o popüler ürünler:

Bu içerik 26.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Stanley Quencher Pipetli Termos, gün boyu içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutuyor.

Stil sahibi duruşu ve 1.18 litrelik geniş kapasitesiyle Stanley Quencher, hem ofiste hem de dışarıda vazgeçilmez bir aksesuar haline geldi.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Vileda Turbo 2in1 Temizlik Seti, ev temizliğini hiç olmadığı kadar zahmetsiz kılıyor.

Üçgen başlığı ve ergonomik sapıyla ulaşılması en zor köşeleri bile tertemiz yapan bu set, ev işlerini artık bir keyfe dönüştürüyor.

Vileda Turbo 2in1 Komple Temizlik Seti

Spigen Hızlı Şarj Aleti, akıllı cihazlarınıza ışık hızında güç sağlıyor.

GaN Pro teknolojisi ve akım korumalı yapısıyla hem telefonunuzu hem de bilgisayarınızı en güvenli şekilde şarj etmenize olanak tanıyor.

Spigen 47W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

PAEN Basic Oversize T-shirt, gardırobunuzun en joker parçasını oluşturuyor.

Siyah rengin asaleti ve oversize kalıbın rahatlığıyla birleşen bu tişört, günlük kombinlerinizin en kurtarıcı ve şık parçası oluyor.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt - Siyah

New Balance 410 Koşu Ayakkabısı, adımlarınıza konfor ve hız katıyor.

Hem spor salonunda hem de günlük yürüyüşlerinizde yüksek performans sergileyen bu ayakkabı, tarzıyla da tüm dikkatleri üzerinize çekiyor.

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabı

Ray-Ban Liteforce Güneş Gözlüğü, yüz hatlarınıza modern bir hava getiriyor.

İkonik tasarımı ve %50 indirim fırsatıyla bu güneş gözlüğü, hem güneşten korunmanızı sağlıyor hem de stilinizi zirveye taşıyor.

5.624 TL. 

Ray-Ban 3737 003/6G Liteforce 60 Güneş Gözlüğü

Animal Joy Protein Pankek Mix, güne yüksek proteinli ve lezzetli bir başlangıç yaptırıyor.

Sporcuların ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenlerin yeni favorisi olan bu karışım, lansmana özel fırsatıyla raflardaki yerini aldı.

Animal Joy PROTEIN PANKEK MIX

Clinique Retinoid Balm, cildinizdeki ince çizgileri hedef alarak genç bir görünüm sunuyor.

Sepette %30 indirim fırsatıyla sahip olabileceğiniz bu bakım ürünü, gece ve gündüz rutininizde cildinize ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi vaat ediyor.

Clinique Smart Clinical Repair™ Çizgi ve Kırışıklık Karşıtı Retinoid Balm

Grimelange Asimetrik Yaka Bluz, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor.

%100 pamuk dokusuyla cildinize nefes aldıran bu asimetrik kesimli bluz, ofis şıklığından akşam gezmelerine kadar her ortama uyum sağlıyor.

GRIMELANGE Rehınga Kadın Asimetrik Yaka Regular Fit Bluz

Karcher Buharlı Temizlik Makinesi, kimyasallara ihtiyaç duymadan hijyenik bir ortam yaratıyor.

1500W gücü ve buharlı temizlik sistemiyle evinizdeki tüm yüzeyleri derinlemesine sterilize ederek sağlığınızı koruma altına alıyor.

Karcher SC 2 EasyFix 1500W Buharlı Temizlik Makinesi

Dyson Cyclone V10 Submarine, ıslak ve kuru temizliği tek bir cihazda birleştiriyor.

Tam 8.000 TL kazanç fırsatıyla sunulan bu kablosuz süpürge, mutfağınızdaki ve evinizdeki tüm kirleri saniyeler içinde etkisiz hale getiriyor.

Dyson Cyclone V10 Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Kablosuz Süpürge

Missha ve A'pieu Tint, dudaklarınıza uzun süre kalıcı ve parlak bir renk veriyor.

Su bazlı formülüyle gün boyu dudaklarınızda ağırlık yapmadan tazeliğini koruyan bu ürün, makyaj çantanızın yeni yıldızı olmaya aday.

Missha & A’pieu The Pure Candy Tint (Strawberry)

