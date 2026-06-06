'Süper Hızlı Tren' Geliyor: Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşecek!
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Ulaşım altyapısında yeni mega proje için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresini radikal bir şekilde kısaltacak 'Süper Hızlı Tren' projesinin detaylarını ilk kez paylaştı. Projeye göre Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek.
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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor.
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Ankara-İstanbul 'süper hızlı tren' güzergahı nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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