'Süper Hızlı Tren' Geliyor: Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşecek!

Projenin mevcut demiryolu hatlarının iyileştirilmesi şeklinde değil, tamamen bağımsız ve sıfır bir hat olarak tasarlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergah hakkında da önemli bilgiler verdi. Yeni hattın doğrudan Ankara'dan başlayarak Sakarya’nın Akyazı ilçesine, oradan da İstanbul’a uzanacağını belirten Uraloğlu, bu hattın bir metro hattı olmadığının altını çizdi. Coğrafi koşullara göre şekillenecek olan dev projede, yolculuk konforunu ve hızı maksimuma çıkarmak adına çok sayıda tünel ve viyadük inşa edilecek.

Uraloğlu, hızlı tren projesine dair şu bilgileri verdi:

'Doğrudan Ankara'dan Akyazı, Akyazı'dan İstanbul.' sözleriyle trenin rotası hakkında bilgi veren Bakan 'Bu metro değil, zaman zaman tüneller olacak, zaman zaman viyadükler olacak. Ama normal zeminden gidecek. Sıfır bir demiryolu hattı. Tamamlanması 10 yılı bulur.'