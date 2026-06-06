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'Süper Hızlı Tren' Geliyor: Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşecek!

'Süper Hızlı Tren' Geliyor: Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşecek!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 11:06
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Ulaşım altyapısında yeni mega proje için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresini radikal bir şekilde kısaltacak 'Süper Hızlı Tren' projesinin detaylarını ilk kez paylaştı. Projeye göre Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek.

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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor.

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu. Ankara-İstanbul arasında sıfır kurulacak hatla birlikte İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya düşmesi bekleniyor.

Mevcut yüksek hızlı tren (YHT) hatlarıyla birkaç saati bulan Ankara-İstanbul arası seyahat süresi, Süper Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte sadece 80 dakikaya inecek. Projenin detaylarına göre bu süre, iki şehir arasındaki havayolu ulaşımının check-in ve havalimanı transfer süreçleri de dahil edildiğinde, demiryolunun çok daha avantajlı ve hızlı bir alternatif haline gelmesini sağlayacak.

Ankara-İstanbul 'süper hızlı tren' güzergahı nasıl olacak?

Ankara-İstanbul 'süper hızlı tren' güzergahı nasıl olacak?

Projenin mevcut demiryolu hatlarının iyileştirilmesi şeklinde değil, tamamen bağımsız ve sıfır bir hat olarak tasarlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergah hakkında da önemli bilgiler verdi. Yeni hattın doğrudan Ankara'dan başlayarak Sakarya’nın Akyazı ilçesine, oradan da İstanbul’a uzanacağını belirten Uraloğlu, bu hattın bir metro hattı olmadığının altını çizdi. Coğrafi koşullara göre şekillenecek olan dev projede, yolculuk konforunu ve hızı maksimuma çıkarmak adına çok sayıda tünel ve viyadük inşa edilecek.

Uraloğlu, hızlı tren projesine dair şu bilgileri verdi:

'Doğrudan Ankara'dan Akyazı, Akyazı'dan İstanbul.' sözleriyle trenin rotası hakkında bilgi veren Bakan 'Bu metro değil, zaman zaman tüneller olacak, zaman zaman viyadükler olacak. Ama normal zeminden gidecek. Sıfır bir demiryolu hattı. Tamamlanması 10 yılı bulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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