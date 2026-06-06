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Emekli Zammını Nokta Atışı Bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi

Emekli Zammını Nokta Atışı Bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 09:21
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Temmuz ayında emekli ve memur maaşına zam yapılacak. Maaşın net olarak belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Böylece 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memurun maaş zammını oluşturacak. 'Emekliye ne kadar zam yapılacak?','Memura ne kadar zam yapılacak?' soruları merak ediliyor. Geçen yıllarda emekli maaş zammını nokta atışı bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz 2026 zammı için rakam verdi.

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Emekli maaş zam oranı hesaplandı.

Emekli maaş zam oranı hesaplandı.

TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri emekli ve memur maaş zammının 5 aylık verisini oluşturdu. Zam oranı büyük oranda şekillenirken SGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube hesabından açıklamalarda bulundu. 

Yapılacak zammın emeklilerin alım gücünü korumayacağını belirten Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyonun yüzde 16.60 olduğunu hatırlattı.

Erdursun, mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16.60, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12.40 olarak netleştiğini vurguladı.

Emekli zammını nokta atışı bilmişti: SGK uzmanı Özgür Erdursun, temmuz emekli ve memur maaşı için rakam verdi.

Emekli zammını nokta atışı bilmişti: SGK uzmanı Özgür Erdursun, temmuz emekli ve memur maaşı için rakam verdi.

Haziran ayı verilerinin zammı netleştireceğini belirten Erdursun, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 18 zam oranını verdi. Memur ve memur emeklisi için ise zam oranının yüzde 14 olacağını tahmin eden Erdursun, “Mayıs ayında %1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, %1.3 ile %1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun %18.1 ile %18.3 arasında, yani %18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz” dedi.

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun, en düşük emekli maaş tahminini ise şu sözlerle açıkladı:

“Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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