Emekli Zammını Nokta Atışı Bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi
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Temmuz ayında emekli ve memur maaşına zam yapılacak. Maaşın net olarak belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Böylece 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memurun maaş zammını oluşturacak. 'Emekliye ne kadar zam yapılacak?','Memura ne kadar zam yapılacak?' soruları merak ediliyor. Geçen yıllarda emekli maaş zammını nokta atışı bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz 2026 zammı için rakam verdi.
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Emekli maaş zam oranı hesaplandı.
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Emekli zammını nokta atışı bilmişti: SGK uzmanı Özgür Erdursun, temmuz emekli ve memur maaşı için rakam verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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