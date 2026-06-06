Emekli Zammını Nokta Atışı Bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz Emekli ve Memur Maaşı İçin Rakam Verdi

Haziran ayı verilerinin zammı netleştireceğini belirten Erdursun, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 18 zam oranını verdi. Memur ve memur emeklisi için ise zam oranının yüzde 14 olacağını tahmin eden Erdursun, “Mayıs ayında %1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, %1.3 ile %1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun %18.1 ile %18.3 arasında, yani %18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz” dedi.

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun, en düşük emekli maaş tahminini ise şu sözlerle açıkladı:

“Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder.”