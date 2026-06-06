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Meteoroloji Saat Verdi: 32 Kentte Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Meteoroloji Saat Verdi: 32 Kentte Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 10:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Haziran Cumartesi hava tahmin raporunu açıkladı. Sıcaklıkların pek çok kentte 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken 32 kente yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji haritasında gök gürültülü sağanak yağış beklenen kentler için ise saat verildi.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı.

Meteoroloji, 6 Haziran Cumartesi hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı bulutlu olacak.,Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık artacak mı?

Güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: 32 kentte gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Meteoroloji saat verdi: 32 kentte gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Meteoroloji 32 kente sağanak yağış uyarısı verdi. Saat 12.00-18.00 arası yağış beklenen kentler şöyle:

Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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