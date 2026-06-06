Meteoroloji Saat Verdi: 32 Kentte Gök Gürültülü Sağanak Yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Haziran Cumartesi hava tahmin raporunu açıkladı. Sıcaklıkların pek çok kentte 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken 32 kente yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji haritasında gök gürültülü sağanak yağış beklenen kentler için ise saat verildi.
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı.
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Meteoroloji saat verdi: 32 kentte gök gürültülü sağanak yağış olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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