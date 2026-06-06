Meteoroloji Saat Verdi: 32 Kentte Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Meteoroloji, 6 Haziran Cumartesi hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı bulutlu olacak.,Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık artacak mı?

Güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.