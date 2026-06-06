Valilik Duyurdu: İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasaklandı

İstanbul Valiliği, yeni tedbirleri paylaştı. Ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 'Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır.

İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız' denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır.

Aşağıdaki listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır.

Orman Kanunu’nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında köy / mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ – bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.'