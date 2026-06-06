Valilik Duyurdu: İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasaklandı
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İstanbul Valiliği, sıcakların artmasıyla beraber kentte yeni tedbirlerin alındığını duyurdu. İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Valiliğin açıklamasında, 'Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır' denildi.
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İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
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"Gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır."
Valiliğin paylaştığı liste şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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