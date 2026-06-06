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Valilik Duyurdu: İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasaklandı

Valilik Duyurdu: İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 08:55
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İstanbul Valiliği, sıcakların artmasıyla beraber kentte yeni tedbirlerin alındığını duyurdu. İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Valiliğin açıklamasında, 'Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır' denildi.

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İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İstanbul Valiliği, yeni tedbirleri paylaştı. Ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 'Yaz mevsiminin gelmesiyle, ormanlık alanlardaki insan ve araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenmektedir. Bu yoğunluk, orman yangını riskini de artırmaktadır.

İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız' denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır.

Aşağıdaki listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır.

Orman Kanunu’nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında köy / mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde anız, bağ – bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.'

"Gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır."

"Gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır."

'Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ), enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.  

İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli Hallerde ilçe kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır.'

Valiliğin paylaştığı liste şöyle:

Valiliğin paylaştığı liste şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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