Arka Sokaklar Bitti mi? Dizinin Zeki'si Burak Satıbol'dan İddiaları Güçlendiren Paylaşım
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmayacağı konusu bir süredir kafa karıştırıyor. Öncesinde finali duyurulan dizi hakkında daha sonra sezon finali kararı alındı. Dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümünün sezon finali olarak ekrana gelmesinin ardından seyirci yeni sezon için umutlanırken dizinin Zeki'si Burak Satıbol'un paylaşımı kafaları karıştırdı.
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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Fakat dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.
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Arka Sokaklar oyuncusu Burak Satıbol'dan final iddialarını doğrulayan paylaşım geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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