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Arka Sokaklar Bitti mi? Dizinin Zeki'si Burak Satıbol'dan İddiaları Güçlendiren Paylaşım

Arka Sokaklar Bitti mi? Dizinin Zeki'si Burak Satıbol'dan İddiaları Güçlendiren Paylaşım

Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 12:10
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'ın final yapıp yapmayacağı konusu bir süredir kafa karıştırıyor. Öncesinde finali duyurulan dizi hakkında daha sonra sezon finali kararı alındı. Dün akşam (5 Haziran) yayınlanan yeni bölümünün sezon finali olarak ekrana gelmesinin ardından seyirci yeni sezon için umutlanırken dizinin Zeki'si Burak Satıbol'un paylaşımı kafaları karıştırdı.

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Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Fakat dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Fakat dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.

2006 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar için final kararı açıklansa da dizi seyircisinin tepkisinin ardından bu karar sezon finali olarak güncellendi. Arka Sokaklar'ın yeni yayın döneminde ekrana geri dönüp dönmeyeceği henüz netleşmezken neredeyse tüm oyuncuların şehit olduğu bir bölüm sonu yayınlanması final iddialarını güçlendirdi.

Arka Sokaklar oyuncusu Burak Satıbol'dan final iddialarını doğrulayan paylaşım geldi.

Arka Sokaklar oyuncusu Burak Satıbol'dan final iddialarını doğrulayan paylaşım geldi.

Arka Sokaklar'da Zeki karakterine hayat veren Burak Satıbol, Instagram hesabından dizinin son sahnesini paylaşım sonsuzluk işareti koydu. Satıbol'un söz konusu paylaşımı Arka Sokaklar hakkındaki final iddialarını tekrar gündeme getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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