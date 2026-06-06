Final Kararı İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Sezon Finalinde Herkes Şehit Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın merakla beklenen sezon finali yayınlandı. İlk önce final yapacağı açıklanan Arka Sokaklar için ardından sezon finali kararının alındığı duyuruldu. 21. sezon onayı alması reytinglerine bağlı olan Arka Sokaklar'ın sezon finalinde beklenmedik bir şey oldu ve tüm ekibin şehit olduğu açıklandı. Akıllara ise 'Arka Sokaklar devam edecek mi?' sorusu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar'ın sezon finalinde tüm ekip şehit oldu. Akıllara "Arka Sokaklar bitti mi?" sorusu geldi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın