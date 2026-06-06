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Final Kararı İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Sezon Finalinde Herkes Şehit Oldu

Final Kararı İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Sezon Finalinde Herkes Şehit Oldu

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2026 - 08:46
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın merakla beklenen sezon finali yayınlandı. İlk önce final yapacağı açıklanan Arka Sokaklar için ardından sezon finali kararının alındığı duyuruldu. 21. sezon onayı alması reytinglerine bağlı olan Arka Sokaklar'ın sezon finalinde beklenmedik bir şey oldu ve tüm ekibin şehit olduğu açıklandı. Akıllara ise 'Arka Sokaklar devam edecek mi?' sorusu geldi.

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Fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Arka Sokaklar için ilk önce final kararı alınsa da bu karardan vazgeçildi. Reyting gidişatına göre 21. sezon onayı alıp almayacağı netleşecek olan dizi dün akşam (5 Haziran) sezon finali bölümüyle yayınlandı.

Sezon finali yapmasına rağmen yeni sezonda ekranda olup olmayacağına yaz aylarında karar verilmesi beklenen Arka Sokaklar'ın sezon finali için seyirci kitlesi ekran başına kilitlenirken dizideki beklenmedik son herkesi şoke etti.

Arka Sokaklar'ın sezon finalinde tüm ekip şehit oldu. Akıllara "Arka Sokaklar bitti mi?" sorusu geldi.

Arka Sokaklar'ın sezon finalinde tüm ekip şehit oldu. Akıllara "Arka Sokaklar bitti mi?" sorusu geldi.

Arka Sokaklar'ın sezon finalinin ardından dizinin resmi X hesabından yapılan paylaşım akıllardaki soru işaretlerini giderdi. '#ArkaSokaklar sezon finaliyle #KanalD’de sona erdi. Yeni sezonda görüşmek üzere.' notu düşülen paylaşımla Arka Sokaklar'ın yeni sezonda da ekrana geleceği ihtimali güçlendi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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