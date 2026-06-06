Final Kararı İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Sezon Finalinde Herkes Şehit Oldu

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Arka Sokaklar için ilk önce final kararı alınsa da bu karardan vazgeçildi. Reyting gidişatına göre 21. sezon onayı alıp almayacağı netleşecek olan dizi dün akşam (5 Haziran) sezon finali bölümüyle yayınlandı.

Sezon finali yapmasına rağmen yeni sezonda ekranda olup olmayacağına yaz aylarında karar verilmesi beklenen Arka Sokaklar'ın sezon finali için seyirci kitlesi ekran başına kilitlenirken dizideki beklenmedik son herkesi şoke etti.